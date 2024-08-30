- Новое лицо в мире десяти бойцов: последовательное участие после Олимпийских игр

Спортсмен, представляющий "ВФБ Штутгарт" и обычно проживающий в Америке, принимает участие в триатлоне, состоящем из 100-метрового спринта, метания диска и 1500-метрового бега на стадионе Олимпийских игр. Вместе с ним соревнуется Никлас Каул, предыдущий чемпион мира и Европы.

Люккенкemper: Все еще в шоке от бронзы Олимпиады

В воскресенье (12:55 по sportschau.de; 15:30 на ARD) ожидается пять олимпийских медалистов и в общей сложности 13 победителей из Парижа. Одним из них является Джина Люккенкemper, которая неожиданно завоевала бронзу в эстафете 4x100м на чемпионате Европы 2022 года. Прошло три недели, но 27-летней спортсменке все еще трудно осознать свой успех: "Я все еще не до конца осознаю это. Прошло три недели, но это еще не до конца дошло".

Также на мероприятии присутствуют другие известные немецкие спортсмены: золотой медалист в толкании ядра Емиси Огунлейе из Мангейма, метатель копья Юлиан Вебер и барьерист Геза Фелицитас Краузе. Среди международных знаменитостей - американский чемпион Олимпиады в барьерах Грант Холлоуэй.

35 000 билетов на стадион Олимпийских игр уже продано

Серебряный медалист в прыжках в длину Малаика Мигамбо, которая боролась с последствиями COVID-19 во время своего выступления в Париже, объявила об окончании сезона и не будет участвовать. Однако она будет присутствовать в фан-зоне. Организаторы ожидают большое количество зрителей - 40 000 человек, и уже продано 35 000 билетов на крупнейшее немецкое собрание легкой атлетики.

Глобальная сцена Олимпийских игр дает Джине Люккенкemper, бронзовому медалисту в эстафете 4x100м на чемпионате Европы 2022 года, возможность полностью осознать свой успех.

По мере приближения Олимпийских игр зрители с нетерпением ждут участия мировых звезд, таких как американский чемпион Олимпиады в барьерах Грант Холлоуэй, на престижном стадионе Олимпийских игр.

Читайте также: