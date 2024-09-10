Новейшие AirPods от Apple, которые будут использоваться как слуховые аппараты, могут сэкономить вам значительные финансовые затраты.

"Компания Apple представила инновационную функцию, направленную на помощь более чем миллиарду людей, страдающих легкими и умеренными нарушениями слуха", - заявила Сумбул Ахмад Десаи, вице-президент Apple по вопросам здравоохранения.

Apple объявила, что функция слухового аппарата будет усиливаться частоты, делая звуки более отчетливыми и насыщенными для ушей. Эта функция также будет использовать машинное обучение для реальной корректировки в режиме реального времени, приспосабливаясь к вашим действиям в течение дня.

Профессиональные слуховые аппараты часто стоят дорого. Apple AirPods Pro 2, стоимостью $249, могут стать более доступным и доступным вариантом для тех, кто страдает от потери слуха, хотя они могут не подходить для всех. Вот что вам нужно знать:

Объявление Apple совпадает с изменениями FDA

Примерно 30 миллионов взрослых американцев страдают от какого-либо уровня потери слуха, при этом лишь около одной пятой обращаются за помощью, согласно данным FDA.

Люди с нелеченой потерей слуха могут испытывать замедление когнитивного снижения и снижение риска депрессии, какuggest FDA. Однако высокие затраты на посещение врача и слуховые аппараты удерживали некоторых от получения лечения.

Два года спустя после того, как FDA разрешило продажу безрецептурных слуховых аппаратов, те, кто страдает легкой и умеренной потерей слуха, могут приобрести их непосредственно в розничных магазинах или у производителей без рецепта врача.

Чтобы воспользоваться новой функцией слухового аппарата, пользователям AirPods Pro 2 придется пройти слуховой тест, который анализирует их потерю слуха, воспроизводя последовательность тонов.

"После прохождения слухового теста ваши AirPods Pro становятся персонализированным слуховым аппаратом, усиливающим определенные звуки, которые вам нужны в режиме реального времени, такие как речь или окружающая среда", - объяснила Десаи.

Однако безрецептурные слуховые аппараты, подобные этим, не всегда могут быть подходящим решением для потери слуха. FDA все еще требует рецепта от врача для несовершеннолетних младше 18 лет. Безрецептурные слуховые аппараты, в том числе предложение Apple, не предназначены для "тяжелой или глубокой" потери слуха, согласно данным FDA. Тем, кто страдает значительной потерей слуха, все еще следует обратиться к врачу.

Apple ожидает получить разрешение FDA "в очень короткие сроки", что означает, что AirPods Pro 2 станут регулируемым медицинским устройством. В этом году осенью функции помощи слуху станут доступны через обновление программного обеспечения в более чем 100 странах, в том числе в США, Германии и Японии, объявила компания.

Apple имеет предыдущий опыт в сфере здравоохранения. Apple Watch может обнаруживать аритмию сердца, связанную с фибрилляцией предсердий или АФИК, что может привести к тромбообразованию, инсульту и сердечной недостаточности, согласно данным Американской ассоциации сердца.

Во вторник Apple объявила, что ее последний Apple Watch 10 также может предупреждать пользователей о синдроме апноэ во сне, заболевании, характеризующемся прерывистым дыханием во время сна.

Ожидаемое влияние нового функционала слухового аппарата Apple

Барбара Келли, исполнительный директор Ассоциации помощи людям с нарушениями слуха в Америке, ожидала такого объявления после открытия рынка для безрецептурных вариантов два года назад.

"Это то, чего мы ждали на рынке, наблюдая за технологической инновацией в отношении здоровья слуха", - сказала Келли.

Келли надеялась, что новый продукт Apple побудит больше людей заняться своими проблемами со слухом.

"Все еще существует стигма, связанная с потерей слуха и ее связью со старением", - прокомментировала Келли. "Но я видела учеников начальной школы, носящих AirPods. Если они также могут служить слуховым аппаратом, я считаю это действительно захватывающим".

Объявление Apple получило в целом положительные отзывы в социальных сетях от пользователей слуховых аппаратов, но многие отметили, что традиционные слуховые аппараты имеют более длительный срок службы батареи, чем AirPods (3-6 часов).

"Как человек с нарушением слуха, это было самое захватывающее объявление сегодняшнего мероприятия", - написал один пользователь Reddit во вторник. "Я надеюсь, что они смогут улучшить срок службы батареи более чем на 3-6 часов. Было бы здорово дойти до 8 часов".

Интеграция этой инновационной функции компанией Apple может потенциально нарушить бизнес традиционных рецептурных слуховых аппаратов из-за доступности их AirPods Pro 2.

Кроме того, с новой функцией слухового аппарата Apple, технология теперь входит в бизнес по адресу потери слуха, открывая новую сферу для технологических решений.

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