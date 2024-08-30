- Новичок в КСК в Брауншвейге, Файффер, вероятно, обладает юмором.

Недавно подписанный игрок Лука Пфиффер надеется закрепиться в основном составе Карлсруэ СК, но тренер Кристиан Эйхнер не ждет, что он начнет играть сразу. 28-летний Пфиффер, рост которого 1,96 метра, рассчитывает initially сыграть "меньше" в матче против Эйнтрахта Брауншвейг в это воскресенье (1:30 PM/Sky). Однако Пфиффер все еще может оказаться ценным приобретением для второй команды Бундеслиги из Баден-Вюртемберга, считает Эйхнер, который думает, что центрфорвард может сыграть до 70 минут.

Карлсруэ СК взял Лука Пфиффера в аренду из ВФБ Штутгарт на прошлой неделе. С приближением международного перерыва Пфиффер имеет возможность восстановиться от перелома плюсневой кости, полученной в мае, и вернуть свою форму, сказал Эйхнер. Он высоко ценит атакующие способности игрока.

Что касается дальнейших уходов, Эйхнер оптимистичен. Он не ждет, что больше игроков покинут команду Карлсруэ этим летом. Ранее казалось вероятным, что нападающий Фабиан Шлеусснер перейдет в Турцию, но с открытым до 13 сентября трансферным окном Шлеусснер, которому 32 года, недавно завоевал постоянное место в основном составе команды Бадена.

Карлсруэ СК начал сезон успешно, набрав семь очков в первых трех играх. Что касается их соперников, Эйнтрахта Брауншвейга, они еще не забили, но Эйхнер все равно высоко оценивает их.

Следующее приобретение в аренду, Лука Пфиффер, присоединится к команде Карлсруэ СК в матче против Эйнтрахта Брауншвейга, стремясь доказать свою ценность и, возможно, сыграть меньше 70 минут из-за процесса восстановления.

Что касается будущих трансферов, тренер Кристиан Эйхнер mentions, что они не ждут больше уходов из команды до срока окончания трансферного окна 13 сентября, так как нападающий Фабиан Шлеусснер недавно завоевал постоянное место в основном составе, после возможного перехода в Турцию.

Читайте также: