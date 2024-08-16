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Новичок Филадельфии Уэстон Уилсон забивает за велосипед в победе над Вашингтон Националз

Филадельфия Филлис'ewel Weston Wilson совершил всего лишь 10-й-actinango vitec в истории франшизы во время комфортной победы со счетом 13-3 над Вашингтон Нэшионалс.

 and  Wendy Allen
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15 августа, 2024 г.; Филадельфия, Пенсильвания, США; аутфилдер Филадельфии Кристиан Вильсон (37)...
15 августа, 2024 г.; Филадельфия, Пенсильвания, США; аутфилдер Филадельфии Кристиан Вильсон (37) ударом в 8-м иннинге сделал дабл, завершив цикл, против Вашингтон Насьоналс наference Citizens Bank Park.

Новичок Филадельфии Уэстон Уилсон забивает за велосипед в победе над Вашингтон Националз

В четверг вечером на поле Citizens Bank Park аутфилдер Уилсон совершил трипл и сингл в четвертой иннинге, выбил хоум-ран в седьмой и завершил цикл, удачно пробив дабл в восьмой.

Уилсон стал первым новичком Филлис, которому удалось совершить этот подвиг, и вторым в MLB в этом сезоне после Уайатта Лэнгфорда из Техас Рейнджерс в июне.

«Я играю в бейсбол уже давно... Иметь возможность сделать это на самом высоком уровне и перед лучшими фанатами просто потрясающе. Я немногословен. Это из тех вещей, которые просто случаются», - сказал он.

Зная, что ему нужен дабл, чтобы завершить цикл в восьмом иннинге, Уилсон ударил по мячу в правый центр и напряженно следил, как он отскакивает от перчатки ныряющего Алекса Калла, позволяя ему добежать до второй базы.

Ранее его товарищ по команде Брайс Харпер поделился мудрыми словами: «[Он] подошел ко мне и сказал: «Не важно, куда ты ударишь, просто беги», - вспоминает Уилсон.

29-летний Уилсон отпраздновал свой подвиг, хлопая в ладоши и жестикулируя в сторону игроков Филлис в кокпите, которые ответили криками и хлопками по ограждению.

Уилсон, на которого вылили ведро жидкости во время интервью после матча, стал первым игроком Филлис, которому удалось выбить цикл после ДжТ Рилмито в июне прошлого года, и первым, кому это удалось на поле Citizens Bank Park со времен Дэвида Белла 20 лет назад.

После подписания контракта на уровень минорной лиги с Филлис в январе 2023 года Уилсон выбил хоум-ран в своем первом матче в главной лиге в августе. Он присоединился к Филлис в июне этого года и снова в июле, сыграв 16 игр в этом сезоне.

«Я знал, что могу помочь этой команде, просто нужно было разогнаться и получить шанс», - сказал Уилсон. «У них здесь очень хорошая команда, и это из тех вещей, которые просто нужно ждать шанса и играть изо всех сил каждый день».

Алек Бом и Ник Кастелланос выбили хоум-раны в первом иннинге четверговой игры против Насионалс, дав Филлис преимущество 4:0, от которого они не отставали.

Победа вернула Филлис две победы подряд, прервав серию из четырех предыдущих поражений.

Впечатляющее выступление Уилсона включало в себя выбивание цикла, в который входил дабл, а также трипл, сингл и хоум-ран. Трудно описать словами восторг от завершения цикла на таком высоком уровне для Уилсона.

Несмотря на многочисленные трудности и неудачи на протяжении всей своей карьеры, Уилсон всегда был страстно увлечен спортом и продолжает стремиться к успеху в своем выбранном виде спорта.

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