- Новички и верующие радуются Истафу - ускоряется закрытие пробелов

Лео Нойгебауэр вновь впечатлил немецкую публику, завоевав серебряную медаль на Олимпийских играх и победив на ISTAF. На традиционном соревновании на Олимпийском стадионе, рекордсмен в десятиборье одержал победу в напряженной борьбе. По окончании он подмигнул зрителям, получив бурные аплодисменты.

Гина Лючингемпер закрепила успех в прекрасный осенний день, выиграв 100 метров и установив личный рекорд 10,93 секунды. Несмотря на радость, 27-летняя спортсменка не могла не пожаловаться: "Малость опоздала, лучше бы в Париже". К сожалению, Лючингемпер не смогла пройти в индивидуальный финал в Париже.

Нойгебауэр сначала выразил сомнения, но потом насладился победой

Подстегиваемый поддержкой около 40 000 зрителей, Нойгебауэр успешно защитил свое преимущество на менее популярных 1500 метрах, которое он получил после 100 метров и метания диска. В отличие от обычного подсчета очков, разница после двух дисциплин была преобразована во время, дав Нойгебауэру стартовое преимущество. Не покладая рук, спортсмен из Штутгарта ВФБ сохранил лидерство, пока соперники гнались за ним.

"Сначала я колебался насчет 1500 метров", - признался Нойгебауэр. "Но в итоге победил - эй, спасибо еще раз", - крикнул он зрителям. Его победа, установленная в рекордное время 4:38,10 минуты, была безупречна, так как его преимущество над последним вторым, Маннелем Эйтелем из Ульма, составляло внушительные 24 секунды. "Раньше было девять дисциплин меньше", - объяснил Нойгебауэр.

Мировой и европейский чемпион в десятиборье Никлас Каул также отличился в беге на 1500 метров, быстро пройдя с конца и заняв четвертое место.

Огунлее отстает от лидера более чем на метр

Олимпийская чемпионка по толканию ядра Йемиси Огунлее потерпела неудачу на этот раз, заняв второе место с несколько разочаровывающими 18,65 метра. Ее предыдущая победа, отмеченная броском на 20 метров, произошла во время последней попытки на Стад де Франс. Победу одержала европейская чемпионка Джессика Шилдер, которая превзошла всех с впечатляющими 19,70 метра.

"После такого сезона я считаю важным получать удовольствие и наслаждаться атмосферой в Берлине", - заметила Огунлее в ARD. "Моя конкуренция могла бы получить больше признания", - посетовала она.

В отличие от этого, на Julian Weber ярко светил свет. Родившийся в Майнце спортсмен, завоевавший серебро на чемпионате Европы, показал свой лучший результат сезона - 88,64 метра - в первой попытке перед окончанием сезона. Kristin Pudenz добавила к немецким победам, бросив диск на 64,14 метра в начале соревнований.

Легенда в длине Малаика Михамбо не участвовала на этот раз. Европейская чемпионка и олимпийская серебряная медалистка снова заболела COVID-19 во время чемпионата Европы в Риме в середине июня и все еще чувствовала последствия в Париже, закончив сезон досрочно, чтобы восстановиться. Тем не менее, 30-летняя спортсменка присутствовала на Олимпийском стадионе и получала невероятное внимание от фанатов.

Михамбо на пути к выздоровлению

"Я определенно на пути к выздоровлению. Я чувствую, что COVID-19 повлиял на меня больше, чем я ожидала", - призналась Михамбо, признавая толпу: "Очередь длинная. Если мне удастся пройти через нее, я посчитаю это победой".

Свежий от своих успехов Лео Нойгебауэр решил добавить новый вызов в свою тренировочную рутину, решив построить домашний спортзал в свободное время. Его новообретенная приверженность фитнесу была очевидна, так как он часто делился видео тренировок в социальных сетях.

В разгар excitement своей победы в десятиборье Лео оглянулся на свой путь, признавая роль своего нового домашнего спортзала в своей тренировочной программе. "Без моего нового домашнего спортзала тренировки во время пандемии были бы намного сложнее", - сказал он в интервью.

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