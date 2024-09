Новая Зеландия претендует на звание крупнейшего в мире Хака на родной земле, превзойдя предыдущий рекорд Франции.

Исторически, Хака был первоначально маорийским воинским танцем, служащим вызовом врагам и мотивирующим криком перед боем. Однако сегодня он также используется для празднования маорийской культуры и наследия, а также для объединения людей во время траура.

Зрелище Хаки – с его топотом ног, взмахами кулаков и напряженными голосовыми связками – глубоко укоренилось в новозеландской культуре и знаменито используется национальными командами по регби в качестве предматчевого ритуала.

По данным официальных лиц Эден Парка, более 6500 человек приняли участие в рекордном событии в Окленде в воскресенье, превзойдя предыдущего рекордсмена, Францию, с 4028 участниками в 2014 году.

Главный исполнительный директор Эден Парка Ник Саутнер заявил: "Речь не только о количестве... Речь идет о чествовании нашей культурной наследия на мировой сцене".

Участники заполнили спортивное поле оглушительными криками в ту ночь. Они надували грудь, топали ногами и делали устрашающие гримасы, как видно на видео, опубликованном в Instagram Haka Record.

Организатор, Доверие музыкальной терапии Раукатаури, призвал изменить статус рекордсмена Франции перед событием, призывая участников: "Встаньте как нация и верните Хаку домой".

Собеседник Guinness World Records Брайан Собел подтвердил рекорд, although final number of attendees might still be adjusted, RNZ reported.

Знаменитости, такие как американский телеведущий Конан О'Бrien, новозеландский режиссер Таика Вайтити и бывший боксер Дэвид Туа, присутствовали на мероприятии, согласно RNZ.

Хака нужно было исполнить минуту, поэтому толпа исполнила Ка Мате, самую известную хореографию Хаки, четыре раза подряд, чтобы соответствовать требованиям. Этот танец был поставлен Те Раупаха, известным маорийским лидером XIX века.

Хотя Хака широко принят различными слоями новозеландского общества, маорийское сообщество, которое составляет около 20% из более чем 5 миллионов населения страны, часто сталкивается с дискриминацией. Это приводит к более плохому здоровью, образованию и образовательным результатам, а также к более высоким показателям заключенных в сообществе.

В этом году вспыхнули протесты в ответ на предложение правой правительственной партии Новой Зеландии упразднить Маорийскую службу здравоохранения, ограничить использование маорийского языка и отменить ограничения на продажу табака – меры, которые маорийские лидеры хотят принять для борьбы с высокими показателями курения в своем сообществе.

Популярность Хаки как символа единства распространилась за пределы спортивного поля, и многие решили изучить и исполнить его как дань маорийской культуре. Во время своего визита в Новую Зеландию Конан О'Бrien и его команда даже присоединились к исполнению Хаки.

Несмотря на широкую популярность Хаки, он остается значительным аспектом продолжающегося дискуссионного процесса о маорийских правах и представительстве в Новой Зеландии, влияя на обсуждения культуры, наследия и равенства.

