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Новая Зеландия хочет экстрадировать Ким Доткома в США, где он предстанет перед судом.

Кима Доторма, медиа-медиатора, должны экстрадировать в Соединенные Штаты Америки сообщают несколько СМИ. Немец по национальности в настоящее время проживает в Новой Зеландии. Он faces серьезные санкции по прибытии в США.

 and  Melissa Williams
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Если он действительно выпущен на свободу, КимDotком предстоит massive судебное разбирательство в...
Если он действительно выпущен на свободу, КимDotком предстоит massive судебное разбирательство в США

- Новая Зеландия хочет экстрадировать Ким Доткома в США, где он предстанет перед судом.

Это могло стать предварительным концом карьеры Кима Доткома: несколько СМИ сообщают, что его текущая страна проживания, Новая Зеландия, хочет экстрадировать интернет-предпринимателя в США. Там 50-летнему мужчине предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, мошенничестве и отмывании денег.

Министр юстиции: "Кима Доткома следует экстрадировать в США для суда"

Дотком, ранее известный как Ким Шмитц, борется со своей депортацией с 2012 года. Теперь, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя министерства, министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит согласился на его экстрадицию в Соединенные Штаты. Позже Голдсмит объяснил: "Я тщательно рассмотрел всю информацию и принял решение, что мистер Дотком должен быть экстрадирован в США для суда". Министр не стал комментировать дальше. Доткому дан короткий срок для рассмотрения решения.

Для интернет-предпринимателя экстрадиция может иметь серьезные последствия. Американская система правосудия уже много лет добивается суда над Доткомом, которого он неоднократно отвергал. Почти сразу после объявления решения об экстрадиции 50-летний мужчина выступил на X, выглядя спокойным. Он сказал, что у него "есть план". Позже он добавил: "Я люблю Новую Зеландию, я не уйду".

Портал "Мейгаулоад" Кима Доткома стал символом нелегальных загрузок в начале 2000-х годов

Ким Дотком стал символом нелегальных загрузок фильмов, сериалов и музыки и связанных с ними нарушений авторских прав. С помощью своей платформы "Мейгаулоад" он предлагал пользователям возможность бесплатно загружать иначе платный контент с 2005 года. Сообщается, что Дотком сам заработал на этом состояние. Американские власти обвиняют его и троих других руководителей "Мейгаулоада" в причинении киностудиям и звукозаписывающим лейблам ущерба на сумму около 500 миллионов долларов. ФБР считает деятельность "Мейгаулоада" крупнейшим случаем нарушения авторских прав в истории США, как сообщает "Дер Шпигель".

В 2012 году власти закрыли платформу. Полиция Новой Зеландии провела рейд на аукландскую резиденцию Доткома и временно арестовала его. С тех пор он борется со своей депортацией в США с помощью юридических мер. Два его коллеги согласились на суд в Новой Зеландии и были приговорены к тюремным срокам в 2023 году. Еще один подсудимый умер в 2022 году.

Министр юстиции Новой Зеландии Пол Голдсмит согласился экстрадировать Кима Доткома в Соединенные Штаты, что является его текущей страной проживания, для прохождения нескольких судов. Несмотря на решение об экстрадиции, Дотком выразил свою любовь к Новой Зеландии и заявил, что не уйдет.

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