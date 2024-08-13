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ПанорамаНовостиНовая Зеландия

Новая Зеландия имеет отрицательный показатель иммигрантов

 and  Grigoriy Williams
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Новая Зеландия имеет отрицательный показатель иммигрантов

На самом деле, Новая Зеландия является мечтой для многих экспатов по всему миру, но десятки тысяч людей покидают страну в первой половине года, найдя лучшие условия в других местах. Несмотря на красоту двух островов, экономика не процветает.

Новая Зеландия, часто воспринимаемая как мечта для экспатов, сообщает о рекордном отрицательном показателе: никогда прежде столько людей не покидали страну в первой половине года, как в этом случае. С января по июнь страну покинули 131 200 человек, согласно данным статистического агентства страны. Примерно треть из них переехала в Австралию. 80 174 экспатов - граждане Новой Зеландии. Причинами отъезда являются растущая безработица, высокие процентные ставки и вялый экономический рост.

Хотя чистый миграционный баланс - число иммигрантов минус эмигрантов - остается высоким, экономисты ожидают снижения числа приезжающих иностранцев из-за слабой экономики. Высокий уровень жизни, процентные ставки и уменьшение рабочих мест ухудшают ситуацию.

Новозеландское правительство сократило государственную службу своего населения в 5,3 миллиона человек, оставив многих квалифицированных работников без работы. Австралия, с другой стороны, активно ищет квалифицированных работников, таких как медсестры, полицейские и учителя, и даже предлагает пакеты по переезду. Это привлекает многих новозеландцев, которые также не нуждаются в визе для работы там.

Больше возможностей работы в Австралии

Меррилл Аллен в настоящее время планирует переехать со своим партнером и 14-летней дочерью в Хобарт, Австралия, весной 2025 года. "Там много возможностей. Они всегда ищут людей в моей сфере", - говорит Аллен, работающая в администрации стоматологической клиники. "У меня много друзей, которые уехали в Австралию... просто ради лучших работ и образа жизни. Австралия, кажется, все сделала правильно".

Во время пандемии COVID-19 исторически высокое число новозеландцев, живущих за рубежом, вернулись на родину. Это частично было связано с политикой правительства в отношении COVID, которая успешно сдержала распространение заболевания.

Теперь новозеландская экономика испытывает трудности. Центральный банк повысил свою процентную ставку на 5,21 процентного пункта в борьбе с инфляцией - самое агрессивное ужесточение с момента введения ставки в 1999 году. Это замедляет экономику. В первом квартале она выросла всего на 0,2 процента. Безработица выросла до 4,7 процента весной, а инфляция остается высокой - 3,3 процента.

Несмотря на репутацию Новой Зеландии как мечты, многие экспаты выбирают уехать из-за экономических трудностей, и 131 200 человек покинули страну в первой половине 2022 года. В результате Меррилл Аллен, стоматологический администратор, планирует переехать со своей семьей в Хобарт, Австралия, в 2025 году, привлеченная множеством рабочих возможностей и лучшим образом жизни.

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