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ОбществоНовостиНелли и Ашанти

Новая жизнь приходит в их семью через роды.

Певицы Нелли и Ашати готовятся стать родителями.

 and  Yaroslav Smith
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Нелли и Эшли приветствуют нового члена семьи
Нелли и Эшли приветствуют нового члена семьи

- Новая жизнь приходит в их семью через роды.

2000-х годов суперпара Нелли (49) и Эшли (43) стали родителями мальчика. Они поделились радостной новостью в Instagram 21 августа 2024 года. По словам источников, говоривших с журналом "Люди", Нелли и Эшли стали родителями своего сына Карима Кенкаида Хейнса 18 июля 2024 года. Радостные родители без ума от маленького КК.

В Instagram Эшли опубликовала фото и видео себя, подписав: "Четыре недели после родов, вы не представляете, на что способно это тело". Она продолжила: "Я так горжусь своим телом за то, что оно подарило мне этот маленький чудо, моего малыша, малыша, малыша, малыша, малыша".

Пара подтвердила свою беременность в апреле, с Эшли, впервые ставшей мамой, и Нелли, добавившим третьего биологического ребенка в свою семью. Кроме своих биологических детей, Нелли также является приемным отцом для двоих детей своей покойной сестры Джеки Донэу, умершей от лейкемии в 2005 году.

Интересная новость появилась в июне, сообщающая, что Нелли и Эшли тайно поженились 27 декабря 2023 года. Пара объявила о своем воссоединении в сентябре 2023 года после десятилетнего расставания. Музыкальные звезды впервые встретились в 2003 году и расстались в 2013 году.

Нелли и Эшли отпраздновали месячный юбилей своего сына Карима в Instagram, с Эшли, выражающей гордость своим телом после родов. Их тайная свадьба в декабре 2023 года сделала их путь как суперпару 2000-х годов еще более особенным, теперь как родителей и супругов.

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