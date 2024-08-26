Новая цена на выдающуюся спортивную футболку была установлена в беспрецедентной сумме в 24,1 миллиона долларов.

В 1930-х годах Бейб Рут был олицетворением славы в бейсболе, и недавно одна из его футболок была продана на аукционе за астрономическую сумму в $24,1 миллиона, побив предыдущий рекорд. Руководитель аукционного дома сравнил футболку с "Моной Лизой".

Известная футболка Нью-Йорк Янкиз была продана на онлайн-аукционе, подтвердили в Heritage Auctions. Теперь она является самым дорогим предметом спортивной атрибутики в мире. Предыдущий рекорд был установлен в 2022 году, когда карточка Микки Мэнтла 1952 года была продана за $12,6 миллиона.

Рут носил эту футболку во время легендарной игры Мировой серии 1932 года против Чикаго Кабс. Говорят, что он указал, где собирается бить мяч, прежде чем отправить его на трибуны, что стало знаменитым "предсказанным ударом". В том году Рут завоевал свою последнюю победу в Мировой серии в Главной лиге бейсбола (МЛБ).

После объявления в мае, что футболка Рут будет продана, Крис Айви, глава спортивных аукционов в Heritage, предположил, что она может быть продана до $30 миллионов. "Это basically "Мона Лиза", - сказал Айви ESPN. "Это действительно легендарный момент, который переходит не только через историю бейсбола, но и через американскую историю и поп-культуру. Мы будем говорить об этом еще сто лет, и это одна из причин, почему я думаю, что это самый значительный предмет спортивной атрибутики в мире".

Цена футболки взлетела

После ухода на пенсию Рут подарил футболку своему товарищу по гольфу. С тех пор она была продана на аукционе трижды, последний раз в 2005 году за $940,000. В то время футболка была связана только с Мировой серией 1932 года и не была связана с известным инцидентом, когда Рут указал на поле перед тем, как бить хоум-ран против питчера Чикаго Кабс Чарли Рута. Многие компании сравнивали футболку с той, которую Рут носил во время третьей игры серии на поле Уигли, значительно повысив ее стоимость.

Рут считается одним из величайших бейсболистов всех времен. Он завоевал три титула Мировой серии с Бостон Ред Сокс, а затем присоединился к Нью-Йорк Янкиз в 1919 году и завоевал еще четыре. Он завершил свою карьеру в 1935 году и умер в 1948 году в возрасте 53 лет.

Предел в $10 миллионов для спортивной атрибутики был превзойден в 2022 году, когда tanto карточка Мэнтла, как и футболка Майкла Джордана (которая была продана за $10,1 миллиона), преодолели эту высокую планку.

Цена футболки на онлайн-аукционе поставила ее на первое место среди самых дорогих предметов спортивной атрибутики, превзойдя рекорд 2022 года, установленный карточкой Микки Мэнтла 1952 года. С своей беспрецедентной стоимостью футболка успешно заняла свою нишу в мире спортивных коллекций.

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