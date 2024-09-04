- Новая позиция помогла ей сбросить 10 килограммов.

19 сентября в немецких кинотеатрах выходит ожидаемый фильм ужасов "Вещество" с участием Демі Мур (61). Фильм снят французским режиссером Корали Фарже (48), Мур играет стареющую актрису, которая прибегает к незаконному рискованному омолаживающему сыворотке. В интервью "L.A. Times" Мур рассказала о трудностях съемок этого фильма в жанре боди-хоррор.

Демі Мур Сбросила Девять Кило ради Своей Роли

"Чтобы дать вам представление об интенсивности: в первый неделе, когда у меня было свободное время, пока работала Маргарет [Кейлли], я заболела опоясывающим лишаем", - призналась Мур. "После этого я потеряла около девяти килограммов".

Трудности для Молодой Актрисы Маргарет Кейлли из-за "Вещества"

Опоясывающий лишай - болезненное заболевание, которое часто связано со стрессом и вызывается реактивацией вируса герпеса зостер, который также вызывает ветряную оспу. Во время трудного съемочного процесса фильма ужасов "Вещество" соратница Мур, 29-летняя Маргарет Кейлли, также столкнулась с проблемами со здоровьем.

"У меня было длительное акне", - призналась 29-летняя актриса. Однако Мур не жалеет о своем физическом и эмоциональном вложении в эту роль. "Важно возвращаться домой, чувствуя, что ты отдал все".

Демі Мур Не в Восторге от Перезапуска "Привидения" Ченнингом Татумом

В другом значимом интервью, посвященном ее новому фильму "Вещество", Мур также поделилась своими мнениями о планируемом перезапуске культового фильма "Привидение - Новость от Сэма", в котором она снялась вместе с Патриком Свези (1952-2009) в 1990 году.

Актер Ченнинг Татум (44) получил права на материал и планирует перезапустить фильм с собой в главной роли. Однако Мур не воодушевлена этим проектом. "Есть определенные фильмы, которые не стоит трогать", - заявила 61-летняя актриса в интервью "Variety" о планах Татума по перезапуску.

"Драматическое похудение Демі Мур на девять килограммов было результатом ее преданности роли в "Веществе", еще больше подчеркивая ее приверженность своему ремеслу".

"Несмотря на физические и эмоциональные трудности своей роли, Демі Мур не жалеет о своем вложении, показывая, что похудение для своего персонажа было частью ее приверженности дать свою лучшую игру".

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