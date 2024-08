- Новая песня названа как отсылка к Канье Уэсту.

Тейлор Свифт (34) отправила еще одно зашифрованное сообщение в названии песни. Поп-звезда известна тем, что обрабатывает свой опыт в своих песнях, что часто приводит фанатов к спекуляциям о людях, о которых поется в песнях. Например, считается, что песня "thank you, next" адресована Ким Кардашьян (43). В живом исполнении она получила новое название, которое, похоже, ссылается на ее бывшего мужа, Канье Уэста (47).

"thank you, next" становится "thank You aimEe"

15 августа Свифт выпустила живой микс "thank You aimEe" и "Mean", который она исполнила на своем "Туре эпох" в Лондоне. На этот раз она переставила заглавные буквы в названии первой песни, чтобы они образовали YE вместо KIM - новое имя Канье Уэста.

В "thank you, next" (или "thank You aimEe") Свифт описывает школьного хулигана. Фанаты интерпретируют это как выпад против Ким Кардашьян, учитывая три заглавные буквы в названии. Свифт и Кардашьян имели публичный конфликт в 2016 году, когда Кардашьян защищала своего тогдашнего мужа Канье Уэста после того, как он оскорбил Свифт и назвал ее "сукой" в песне.

Кивок в сторону успеха в чартах?

"Омаж" Свифт Канье Уэсту, возможно, является кивком в сторону его недавнего поражения в чартах. Ее альбом "The Tortured Poets Department", от которого "thank you, next", находится на первом месте в чарте Billboard 200 уже 14 недель подряд. Это не позволило альбому Уэста и Ty Dolla $ign (41) достичь первого места, и он дебютировал на втором.

