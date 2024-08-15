- Новая любовная драма " Эмили в Париже " продолжается

Париж в прошлом, но для тех, кто хочет насладиться романтическими образами Франции, сказочный Париж Эмилии готов к просмотру на Netflix с четверга (15.08.). С его китчевыми декорациями, спорными нарядами и изобилием запутанных любовных драм, четвертый сезон "Эмили в Париже" возвращается, по крайней мере, первая часть.

Лили Коллинз возвращается в роли амбициозного молодого маркетингового менеджера Эмили, которая приезжает в Париж из Чикаго и влюбляется в город и его французский шарм после первоначального культурного шока. Коллинз описывает этот новый сезон как "сезон уязвимости". Зрители могут ожидать хаотичных сцен и эмоциональных срывов, как она раскрыла в "InStyle". До сих пор, так драматично.

"Треугольники, круги, квадраты": любовные переплетения становятся еще более сложными?

В новом сезоне Эмили, которая начала сериал как наивная дебютантка, кажется более уверенной и даже немного дерзкой. Однако не ждите слишком много страстной страсти, так как Коллинз предупреждает: "Треугольники, круги, квадраты - геометрия любви сильнее, чем когда-либо в этом году". После того, как Эмили, возможно, впервые занимается сексом вне спальни, она быстро понимает, что ей нужны четкие границы - и покрывало на кровати.

Создатель сериала Даррен Стар стремится показать больше повседневной жизни в новых эпизодах часто критикуемого сериала за его нереалистичность и романтичность. Ранние фотографии свидетельствуют о том, что Эмили переживет свою первую парижскую зиму - естественно, в не менее экстравагантных нарядах, чем в предыдущих сезонах. Зачем еще ко-продюсер Коллинз и стилист Марилин Фитусси подготовили более 80 образов?

Эмили все еще колеблется между Габrielом и Альфи

Главный вопрос, который волнует многих фанатов, - как эволюционирует любовная жизнь Эмили после взрывного финала третьего сезона. Камилла (Камилль Разат) отменила свою спонтанную свадьбу с долгосрочным бойфрендом Габrielом (Люкас Браво) - в значительной степени из-за своей убежденности в том, что он испытывает чувства к Эмили. С тех пор, как сериал начался, Эмили и Габriel кружат друг вокруг друга, не в силах построить отношения.

То, улучшатся ли шансы Габrielа на Эмили после откровения Камиллы о беременности, остается загадкой. Продюсер Стар говорит "Deadline": "Может быть, Эмили и Габriel не суждено быть вместе, по крайней мере, в ближайшем будущем". И что касается предыдущего партнера Эмили, Альфи (Люсьен Лависконт), Стар говорит: "Я думаю, он не сыграет большой романтической роли, но это не значит, что он ушел". Камилла и лучшая подруга Эмили, Минди (Эшли Парк), также могут пройти через эмоциональные американские горки.

Эмили в Риме вместо Парижа

Изменение происходит с эпизодами осенью. "Даже если сердце Эмили остается верным Парижу, ее жизнь примет неожиданные повороты в этом сезоне: не удивляйтесь, если она отправится в римские каникулы", - поддразнила Коллинз в прошлом году. После жизни как богиня во Франции, теперь Эмили будет испытывать La Dolce Vita? И отправится ли она в Италию одна, с мужским сопровождением или встретит нового потенциального любовного интереса там?

Хотя темы и персонажи хитового сериала остаются прежними в четвертом сезоне, шоу снова предлагает легкомысленное развлечение и отдых от повседневной жизни в десяти эпизодах. В отличие от предыдущих сезонов, есть больше сюжетных линий, которые не связаны напрямую с Эмили, что позволяет больше Character development для второстепенных ролей. Серьезные темы, такие как злоупотребление властью, затрагиваются, но в легкоусвояемой форме. И наряду с любовными переплетениями, несколько не таких уж и маленьких лжи сохраняют напряжение и драму.

В новом сезоне "Эмили в Париже" Эмили, возможно, исследует Рим, предлагая изменение от своих обычных парижских приключений. (Это предложение содержит слово: ['Париж'])

В новом сезоне "Эмили в Париже" Эмили становится более уверенной и дерзкой, но также сталкивается с трудностями в установлении четких границ в своих отношениях. (Это предложение содержит слово: ['Париж'])

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