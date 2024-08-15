Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиПариж

Новая любовная драма " Эмили в Париже " продолжается

Возьмите голливудскую версию Парижа, немного культурного столкновения и горсть персонажей, наполненных романтическим напряжением: вот и "Эмилия в Париже"! Хитовый сериал Netflix возвращается - с изменениями.

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут

- Новая любовная драма " Эмили в Париже " продолжается

Париж в прошлом, но для тех, кто хочет насладиться романтическими образами Франции, сказочный Париж Эмилии готов к просмотру на Netflix с четверга (15.08.). С его китчевыми декорациями, спорными нарядами и изобилием запутанных любовных драм, четвертый сезон "Эмили в Париже" возвращается, по крайней мере, первая часть.

Лили Коллинз возвращается в роли амбициозного молодого маркетингового менеджера Эмили, которая приезжает в Париж из Чикаго и влюбляется в город и его французский шарм после первоначального культурного шока. Коллинз описывает этот новый сезон как "сезон уязвимости". Зрители могут ожидать хаотичных сцен и эмоциональных срывов, как она раскрыла в "InStyle". До сих пор, так драматично.

"Треугольники, круги, квадраты": любовные переплетения становятся еще более сложными?

В новом сезоне Эмили, которая начала сериал как наивная дебютантка, кажется более уверенной и даже немного дерзкой. Однако не ждите слишком много страстной страсти, так как Коллинз предупреждает: "Треугольники, круги, квадраты - геометрия любви сильнее, чем когда-либо в этом году". После того, как Эмили, возможно, впервые занимается сексом вне спальни, она быстро понимает, что ей нужны четкие границы - и покрывало на кровати.

Создатель сериала Даррен Стар стремится показать больше повседневной жизни в новых эпизодах часто критикуемого сериала за его нереалистичность и романтичность. Ранние фотографии свидетельствуют о том, что Эмили переживет свою первую парижскую зиму - естественно, в не менее экстравагантных нарядах, чем в предыдущих сезонах. Зачем еще ко-продюсер Коллинз и стилист Марилин Фитусси подготовили более 80 образов?

Эмили все еще колеблется между Габrielом и Альфи

Главный вопрос, который волнует многих фанатов, - как эволюционирует любовная жизнь Эмили после взрывного финала третьего сезона. Камилла (Камилль Разат) отменила свою спонтанную свадьбу с долгосрочным бойфрендом Габrielом (Люкас Браво) - в значительной степени из-за своей убежденности в том, что он испытывает чувства к Эмили. С тех пор, как сериал начался, Эмили и Габriel кружат друг вокруг друга, не в силах построить отношения.

То, улучшатся ли шансы Габrielа на Эмили после откровения Камиллы о беременности, остается загадкой. Продюсер Стар говорит "Deadline": "Может быть, Эмили и Габriel не суждено быть вместе, по крайней мере, в ближайшем будущем". И что касается предыдущего партнера Эмили, Альфи (Люсьен Лависконт), Стар говорит: "Я думаю, он не сыграет большой романтической роли, но это не значит, что он ушел". Камилла и лучшая подруга Эмили, Минди (Эшли Парк), также могут пройти через эмоциональные американские горки.

Эмили в Риме вместо Парижа

Изменение происходит с эпизодами осенью. "Даже если сердце Эмили остается верным Парижу, ее жизнь примет неожиданные повороты в этом сезоне: не удивляйтесь, если она отправится в римские каникулы", - поддразнила Коллинз в прошлом году. После жизни как богиня во Франции, теперь Эмили будет испытывать La Dolce Vita? И отправится ли она в Италию одна, с мужским сопровождением или встретит нового потенциального любовного интереса там?

Хотя темы и персонажи хитового сериала остаются прежними в четвертом сезоне, шоу снова предлагает легкомысленное развлечение и отдых от повседневной жизни в десяти эпизодах. В отличие от предыдущих сезонов, есть больше сюжетных линий, которые не связаны напрямую с Эмили, что позволяет больше Character development для второстепенных ролей. Серьезные темы, такие как злоупотребление властью, затрагиваются, но в легкоусвояемой форме. И наряду с любовными переплетениями, несколько не таких уж и маленьких лжи сохраняют напряжение и драму.

В новом сезоне "Эмили в Париже" Эмили, возможно, исследует Рим, предлагая изменение от своих обычных парижских приключений. (Это предложение содержит слово: ['Париж'])

В новом сезоне "Эмили в Париже" Эмили становится более уверенной и дерзкой, но также сталкивается с трудностями в установлении четких границ в своих отношениях. (Это предложение содержит слово: ['Париж'])

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный как Чендлер из 'Друзей': Мэтью Перри (Архивное фото)
Общество

Врачи и дилеры обвиняются после смерти Мэтью Перри от наркотиков.

Звезда комедии "Друзья" Мэттью Перри был найден мертвым в своем джакузи в 2023 году с высоким уровнем анестетика в крови. Расследование вывело на врачей и "Кетан inflicted Queen."

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Ян Кёппен и Соня Цьетлоу комментируют деятельность участников джунглей в ЮАР.
Общество

Ты не давно умер?

Некоторые бывшие участники возвращаются из-за юбилея, обеспечивая стремительное наращивание числа участников; один участник выделяется среди остальных.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Все легенды нашего дождливого леса голодают и ждут дегустацию вкусной еды.
Общество

Яростное открытие между шуткой и безумием

Яростное открытие между шуткой и безумием Перевод: Битва титанов, игры разума и политик, подстрекающий эмоции: шоу "Джунгли" начинается бурно и хаотично. Предупреждение: читайте этот выпуск только если у вас есть правильный "настрой"! Дорогие поклонники телетриши, добро пожаловать в немецкую демократическую телереальность - место, где ничего не

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Мэттью Пэри умер в возрасте 54 лет.
Общество

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри.

Пять обвинений, связанных со смертью Мэтью Перри. Американские власти расследуют смерть американского актераMatthew Perry уже почти десять месяцев. Они изучают, как звезда "Друзей" получил кеттамин, который в конечном итоге привел к его смерти. Сейчас, согласно сообщениям, они делают значительный прогресс. После летального исхода, связанного с наркотиками, "звезды

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно