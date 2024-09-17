Норвегия переживает переход: на дорогах больше электромобилей, чем традиционных бензиновых

Норвегия отмечает значительное достижение в автомобильной промышленности: впервые на дорогах больше электромобилей, чем бензиновых. Этот выдающийся успех во многом обусловлен благоприятной налоговой политикой. Профессионалы предсказывают, что Норвегия станет первой в мире страной с преобладанием электромобилей.

По данным Норвежской дорожной администрации (НДА), в Норвегии насчитывается более 2,8 миллиона автомобилей, из которых 754 303 полностью электрические и 753 905 работают на бензине. Несмотря на то, что дизельные двигатели по-прежнему лидируют с почти миллионом автомобилей, их популярность быстро снижается.

"Это переломный момент", - сказал директор НДА Ёйвинд Сольберг Торсен. "Достижение, которого никто не ожидал бы десять лет назад". Норвегия, похоже, находится на быстром пути к тому, чтобы стать "первой страной в мире, где электромобили доминируют в автопарке".

Норвегия планирует выполнить свою цель по принятию только полностью электрических новых автомобилей в свой регистр в следующем году. В августе на электромобили приходилось впечатляющие 94,3% новых регистраций автомобилей. Рост электромобилей в Норвегии во многом объясняется выгодными налоговыми льготами, которые делают их более конкурентоспособными по сравнению с бензиновыми и гибридными аналогами.

Падение интереса в Германии

В ЕС доля электромобилей в новых регистрациях автомобилей составляет всего 12,5% в этом году, и этот показатель фактически снижается с конца 2023 года - в основном из-за слабых продаж электромобилей в Германии.

В Германии государственные субсидии на электромобили, до 4500 евро на покупку нового автомобиля, прекратились в 2023 году. С тех пор регистрации электромобилей резко упали: например, в августе они снизились на 68,8% по сравнению с предыдущим годом.

Правительство Германии теперь хочет увеличить продажи электромобилей за счет налоговых льгот для электрических корпоративных автомобилей. Компании смогут быстрее амортизировать свои электрические корпоративные автомобили, а для более дорогих электромоделей предлагаются более низкие налоговые ставки. Автомобильная промышленность также выступает за более быстрое расширение инфраструктуры зарядки и более низкие цены на электроэнергию.

Экономический переход Норвегии на электромобили привел к значительной экономии на топливе для многих домохозяйств. Согласно отчету Норвежского управления по охране окружающей среды, владельцы электромобилей в Норвегии экономят в среднем 300 000 норвежских крон в течение 10-летнего периода по сравнению с теми, кто ездит на бензиновых автомобилях.

Успех Норвегии в электрификации своего автопарка, как ожидается, продолжит оказывать положительное влияние на экономику автомобильной промышленности, что может побудить больше иностранных автопроизводителей инвестировать в производство электромобилей в Норвегии.

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