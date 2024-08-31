Боритесь за первоначальные позиции - Норрис борется с полюсом в Монце.

Ландо Norris захватил желанное место на старте для Гран-при Италии. Британец взял инициативу во время квалификации в Монце в субботу, подобно своей победе на прошлой неделе в Зандвоорте. Его товарищ по команде из Австралии, Оскар Пиастри, финишировал всего в нескольких шагах позади.

По крайней мере, один Ferrari начнет на второй строке, радуя домашнюю публику. Шарль Леклер финишировал четвертым, но вынужден был уступить британскому пилоту Mercedes, Джорджио Расселлу. За второй Ferrari с Карлосом Sainz и второй Серебряной Стрелой, которой управляет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, расположился Макс Верстапен. Голландский пилот смог занять лишь седьмое место.

Верстапен, жаждущий победы после пяти подряд Гран-при, отставал от Norris на семь десятых секунды на Red Bull. Шансы на получение очков во время итальянского Гран-при в воскресенье (15:00 CET/Sky и RTL) кажутся неблагоприятными.

Перед гонкой Верстапен опережает Norris на 70 очков. Norris также одержал победу на прошлой неделе в Зандвоорте. Нико Хюлькенберг обеспечил десятое место для команды Haas в квалификации Гран-при Италии.

Комиссия выразила удовлетворение интенсивной борьбой среди лидеров в квалификации Гран-при Италии. Несмотря на сложную квалификацию, Макс Верстапен все равно будет надеяться на поддержку Комиссии во время гонки.

Читайте также: