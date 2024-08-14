- Ночная работа спасателей: наводнение в Бруксале

Сильные штормы затопили улицы, наполнили подвалы и особенно вызвали резкий подъем уровня реки Заальбах в районе Карлсруэ. Пожарные, полиция и службы спасения работают непрерывно. В Бруксале жителям через приложение предупреждения «Нина» было рекомендовано покинуть нижние этажи и подвалы в определенных районах города и перейти на более высокие этажи. Два гражданских помощника получили травмы - степень их тяжести была неясна. В Гондельсхайме помощник получил травму во время транспортировки мешков с песком.

По данным центра управления наводнениями, река Заальбах достигла своего пика в Бруксале около 2:30 ночи, превысив 2,13 метра - чуть выше уровня так называемого столетия наводнений 2,10 метра. Старый город района Хайдельсхайм был затоплен, а также были наводнения в центре Бруксаля, особенно в туннелях, согласно пожарной службе. Однако уровни воды позже ночью снова начали падать.

Из-за шторма городская администрация попросила жителей оставаться дома. Согласно их отчетам, вся станция Бруксаля закрыта. Ожидается, что закрытие останется в силе до утренних часов. Железнодорожное сообщение между Гондельсхаймом и Бруксалем приостановлено. Полиция Карлсруэ призвала людей избегать несущественных поездок на автомобиле из-за штормовой погоды.

Сотни операций в районе Карлсруэ

Вечером центр управления наводнениями предупредил, что из-за локальных сильных дождей возможно резкое повышение уровня воды в некоторых ручьях и реках в Баден-Вюртемберге ночью и в среду. "В населенных пунктах возможно местное переполнение системы канализации и быстрая затопленность улиц, подвалов, туннелей и подземных гаражей в отдельных случаях", - говорится в сообщении о ситуации. "Также возможно затопление улиц вне населенных пунктов". Риска региональных наводнений на больших реках нет.

Ассоциация пожарных служб района Карлсруэ объявила незадолго до полуночи, что пожарные обработали более 500 операций, около 300 из которых все еще открыты. В операциях задействовано несколько сотен человек.

Чтобы координировать операции по борьбе со штормом во всем районе Карлсруэ, пожарная служба объявила "чрезвычайную ситуацию". "Кроме того, различные города и муниципалитеты собрали административный персонал, и пожарные станции работают непрерывно". Администрация района создала команду кризиса.

"Абсолютный хаос"

В Гондельсхайме, примерно в 15 километрах к западу от Карлсруэ, автомобили смывает водой, сообщил представитель пожарной службы ранним вечером. "Абсолютный хаос". Люди сообщили, что застряли в своих машинах в воде, сказал представитель полиции. Однако пожарная служба в настоящее время не считает необходимыми эвакуации.

На сетевой социальной сети Facebook муниципалитет сообщил, что в городе сложилась чрезвычайная ситуация. Те, кто может, должны помочь друзьям и соседям. "После дождя понадобятся многие руки и также помпы и т.д."

Отдел дорожного обслуживания района непрерывно проезжает по федеральным дорогам в пострадавших районах с грузовиками для проверки доступности через дорожную сеть, согласно пожарной службе.

Отключение электроэнергии из соображений безопасности

В Бруксале город сообщил, что в некоторых улицах ночью отключали электроэнергию из соображений безопасности. Клиника Фюрст-Стирум также пострадала от штормовых повреждений, согласно пожарной службе, но продолжает работать без ограничений.

Река превысила предыдущие отметки высокой воды

Впечатляющие виды из центра управления наводнениями показали ситуацию: Линия уровня воды в Гондельсхайме была ниже отметки в 10 сантиметров несколько дней, но внезапно поднялась до более 2,70 метров вечером, превысив наводнения 2013 года (2,23 метра), 2015 года (2,06 метра) и 1983 года (1,95 метра). Уровень воды значительно упал до полуночи. В Бруксале уровень воды поднялся аналогично. В 2013 году уровень воды был 1,68 метра.

Самый жаркий день года

В Линкенхайм-Хохштеттене молния ударила в чердак многоквартирного дома, вызвав пожар. Пожарная служба потушила пламя.

Позже штормы двинулись на север над регионом Хайльbronn. Сначала представитель полиции сообщил лишь несколько развертываний, таких как упавшие деревья. На автостраде А81 водителей временно предупреждали об аквапланировании.

Согласно предварительным данным немецкого метеорологического агентства (DWD), Вагха́йзель-Киррлах в районе Карлсруэ зарегистрировал вторую самую высокую температуру в стране во вторник, 36,3 градуса Цельсия. Бад-Нойенар-Ахрвеилер в Рейнланде заняла первое место с 36,5 градуса Цельсия. Таким образом, вторник стал самым жарким днем ​​года по предварительным данным.

Центр управления наводнениями предупредил, что из-за локальных сильных дождей возможно резкое повышение уровня воды в некоторых ручьях и реках в Германии, особенно в населенных пунктах, что может привести к быстрой затопленности улиц, подвалов, туннелей и подземных гаражей в отдельных случаях. Несмотря на сложную ситуацию, пожарные из района Карлсруэ уже обработали более 500 операций, около 300 из которых все еще открыты.

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