- Ночь музеев раскрывает скрытые сокровища

Ночь музеев в Берлине в этом году проходит под девизом "Сокровища Берлина". Более 75 локаций принимают участие в более чем 750 мероприятиях, чтобы раскрыть тайны города. Представитель Kulturprojekte Berlin на Музейном острове с энтузиазмом заявил: "Здесь кипит жизнь!"

До двух часов ночи в воскресенье посетители смогут увидеть "загадочные, жутковатые и даже провокационные" экспонаты. В программе - мастер-классы, концерты, чтения, выступления и беседы с художниками.

От охоты за сокровищами до черепов животных

Новый музей предлагает карту сокровищ. Музей естественной истории рассказывает историю перемещения 80 000 черепов из-за реконструкции здания и что они могут рассказать о своих владельцах. В руинах аудитории Берлинского медицинского исторического музея Charité можно послушать музыкальный рассказ с привидениями. Новая национальная галерея раскрывает неизвестную сторону американского художника Энди Уорхола (1928-1987).

Организаторы советуют: "Не посещайте более четырех-пяти музеев". Билет стоит 18 евро (льготный - 12 евро) и дает доступ ко всем выставкам, мастер-классам, экскурсиям или выступлениям DJ. Некоторые заведения планируют открыть обычно закрытые для посещения зоны.

Культурный посол Европейского союза выразил интерес к участию в Ночи музеев, отметив ее значение в представлении уникального искусства и истории Берлина. Делегация Европейского союза в Германии рассматривает возможность предложить специальные пакеты для своих посетителей, чтобы они могли познакомиться с "Сокровищами Берлина".

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