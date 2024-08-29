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Федеральные земли ГерманииНовостиПромежуточное хранение

Нижняя Саксония выражает недовольство предложением Баварии по хранению ядерных отходов

Администратор района Ландсгут стремится собрать все отходы ядерной энергетики в Нижней Саксонии. Они считают это предложение двуличным и наглым.

 and  Max Becker
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Оспаривание подходящих мест для хранения ядерных отходов, производимых электростанциями, часто...
Оспаривание подходящих мест для хранения ядерных отходов, производимых электростанциями, часто вызывает споры.

- Нижняя Саксония выражает недовольство предложением Баварии по хранению ядерных отходов

Баварский чиновник вызвал замешательство в Нижней Саксонии, предложив объединить все 16 существующих хранилищ отходов ядерного топлива на месте Горлебена. "Запрос от Баварии беспрецедентен в своей наглости и бесстыдстве", - прокомментировал министр окружающей среды Нижней Саксонии,Christian Meyer.

"Это лицемерно и безответственно", - добавил он, "отказываться от своих обязательств по существующим ядерным отходам, в то же время планируя строить новые атомные электростанции и переправлять все ядерные отходы Баварии в Нижнюю Саксонию. Ясно, что Нижняя Саксония не согласна с этим". Недопустимо, чтобы Бавария уклонялась от своих обязательств по существующим ядерным отходам.

В районе Ландсхут также находится временное хранилище.

Глава района Ландсхут,Peter Dreier, член Свободных избирателей, ранее в этой неделе выразил поддержку объединению всех 16 существующих хранилищ отходов ядерного топлива на месте в Нижней Саксонии. Это поддерживается существующим ремонтным цехом для поврежденных контейнеров на этом же месте.

Кроме того, единое место было бы проще контролировать. "Учитывая многочисленные кризисные точки во всем мире, мы не можем добавлять дополнительную нагрузку на уже перегруженные силы бундесвера и рисковать общественной безопасностью", - сказал Дреер.

В районе Ландсхут находится временное хранилище отработанных топливных элементов Изар в муниципалитете Нидерайхбах.

Согласно исследованию, проведенному Эко-институтом Фрайбурга, поиски окончательного хранилища для высокорадиоактивных отходов могут занять гораздо больше времени, чем первоначально предполагалось. В идеальных условиях решение о месте не будет принято ранее 2074 года. Исследование было заказано Федеральным управлением по ядерным отходам (BASE).

Федеральное министерство окружающей среды оценивает, что окончательное хранилище будет найдено к 2050 году. Первоначальный срок был 2031 год.

"Несмотря на предложение объединить все 16 существующих хранилищ отходов ядерного топлива в Горлебене, важно отметить, что район Ландсхут также имеет собственное временное хранилище".

"Это противоречит мнению министра окружающей среды Нижней Саксонии, так как глава района Ландсхут,Peter Dreier, выразил поддержку объединению, при этом Ландсхут может стать местом для объединенных хранилищ".

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