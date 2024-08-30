- Нюрнбергский ФК выведет чемпионов мира до 17 лет Осаве из рядов Лейпцига.

"Нюрнберг" заполучил в свои ряды 17-летнего таланта Виннерса Осаве, ранее выступавшего за "РБ Лейпциг". Последний раз его видели в составе U19 "Лейпцига", но теперь он перебрался во второй дивизион к "Нюрнбергу". Условия контракта Осаве с "Нюрнбергом" не разглашаются, но "Лейпциг" сохраняет право первого отказа на молодого игрока.

"Учитывая его мастерство на поле и позитивный настрой, он идеально вписывается в философию нашего клуба", - прокомментировал спортивный директор "Нюрнберга" Йоти Хатциалексиу. "Мы верим, что Осаве продолжит прогрессировать и расти с нами в "Нюрнберге".

Прибыв в "Лейпциг" из "Берлинер АК" летом 2019 года, Осаве продвинулся от U15 до U19 команды. Наравне с защитным феноменом "Нюрнберга" Финном Йельштом он помог команде одержать победу на обоих чемпионатах мира и Европы среди U17 в прошлом году.

"Виннерс - универсальный полузащитник, в основном играющий в роли опорного полузащитника", - добавил спортивный директор "Нюрнберга" Олаф Реббе. "Мы хотим дать ему время и терпение, необходимое для перехода на профессиональный уровень".

Выдающиеся выступления Осаве в U19 "Лейпцига" в Бундеслиге привлекли внимание различных клубов, в том числе из Нидерландов. Во время пребывания в Германии Осаве также представлял "Лейпциг" на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы среди U17.

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