- Нюрнбергский Али Луне временно предоставляет Ауэ рудных гор.

FC Erzgebirge Aue уже совершил трансфер в defensive midfield до сих пор в Саксонском дерби против Dynamo Dresden. Состав Erzgebirge подписал Ali Loune из 1. FC Nürnberg на временной основе. 22-летний полузащитник продемонстрировал свои навыки во время просмотра и заменит Can Öztürk, который в настоящее время травмирован.

"Наши первоначальные оценки совпали с нашими предыдущими расследованиями и видеонаблюдением. Он также отлично вписывается в нас на личном уровне, и мы рады, что он согласился присоединиться к нам в Loßnitztal", - сказал спортивный директор Matthias Heidrich, поблагодарив Франконцев за "профессиональное обращение с арендным соглашением".

Родившийся в Hanau, Loune прошел через молодежную команду Eintracht Frankfurt, прежде чем подписать профессиональный контракт с "командой" и сыграть 6 матчей в 2. Bundesliga до сих пор. В этом сезоне 1.80м tall Loune играл только в Regionalliga для Nürnberg и теперь готов воспользоваться своим шансом в 3. Liga.

Прибытие Loune из Nürnberg, как ожидается, добавит атмосферы на стадион Moritzbachtal, особенно во время предстоящего Саксонского дерби против Dynamo Dresden. Несмотря на предыдущий опыт Loune с Eintracht Frankfurt и 1. FC Nürnberg, его текущая цель - оказать значительное влияние на FC Erzgebirge Aue.

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