- Нюрнбергская организация продает на аукционе олимпийские памятники

Нюрнбергская аукционная платформа Restlos.com продаёт более 50 000 объектов, использованных на Олимпийских играх в Париже. Первая партия уже прибыла в склад компании в Нюрнберге, как сообщил её генеральный директор Фабиан Альтрихтер в интервью немецкому агентству новостей. Изначально информация поступила от Баварского радио.

Ассортимент включает в себя различные предметы, такие как зонты, шезлонги и барьеры с эмблемой Олимпийских игр 2024 в Париже, а также диваны, массажные столы, игровые автоматы и даже полный инвентарь парикмахерской, установленной для спортсменов во время игр. "Из-за большого объёма мы распределяем вещи по разным местам", - объяснил Альтрихтер. "Мы регулярно получаем запросы от заинтересованных покупателей".

Restlos.com планирует начать онлайн-аукцион этих предметов примерно в середине сентября, давая возможность спортсменам и поклонникам спорта приобрести часть Парижа. Некоторые предметы будут переданы в ассоциацию "Der Goldene Ring", которая поддерживает талантливых спортсменов из Нюрнберга, и затем проданы на аукционе.

По словам представителей Restlos.com, компания входит в число лидеров по продаже бывших в употреблении промышленных товаров, специализируясь на приобретении активов банкротившихся или ликвидированных компаний. Запрос на disposal олимпийских предметов поступил от американского аукционного дома B-Stock Solutions LLC и официального поставщика Олимпийских игр RGS Events Ltd., как сообщил Альтрихтер. Компании нашли нюрнбергскую аукционную платформу через собственное исследование.

Онлайн-аукцион 50 000 предметов, связанных с Олимпийскими играми, включая зонты, шезлонги и игровые автоматы, будет проводиться на Restlos.com примерно в середине сентября. Заинтересованные покупатели регулярно связываются с Restlos.com из-за большого количества предметов, выставленных на продажу.

Читайте также: