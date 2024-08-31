Нюрнберг Миро Клозе сталкивается с затруднением против Магдебурга

В четвертом матче 2-й лиги в качестве главного тренера Мирославу Клозе, чемпиону мира, не повезло с 1. FC Нюрнберг против 1. FC Магдебург. Они безвольно уступили на своем стадионе Макс-Морлокке, в то время как Hamburger SV доминировал в матче против Мюнстера.

** Hamburger SV - Preußen Münster 4:1 (3:0)**

** Hamburger SV, подстегнутый возродившимся форвардом Робертом Глатцелем, набирает обороты во 2-й Бундеслиге. Два гола Глатцеля стали залогом решающей победы 4:1 (3:0) в ностальгическом матче с недавно вышедшим в высший дивизион Preußen Münster. С семью очками команда, тренируемая Штеффеном Баумгартом, сейчас находится в борьбе за лидерство. В то же время Мюнстер, последний раз победивший HSV в финале чемпионата в 1951 году (3:1), все еще находится в нижней части таблицы с одним очком из четырех первых матчей.**

Глатцель открыл счет в своем первом стартовом матче сезона (7'), празднуя с футболкой Марио Вусковича, который был дисквалифицирован на четыре года за допинг спортсменом арбитражным судом (CAS) во вторник. После гола Даниеля Эльфадли 2:0 (26'), Глатцель добавил еще один (45'+1). Торге Паетов сократил разницу в счете для Мюнстера (58'), но запасной Морitz Heyer восстановил преимущество (65').

Два пионера Бундеслиги встретились в матче чемпионата впервые с 1962 года: они начали первый сезон немецкой футбольной лиги с ничьей 1:1 в Мюнстере, а затем HSV выиграл ответный матч 5:0. Мюнстер был выведен в низший дивизион после одного сезона в Бундеслиге. В 1974 году они встретились снова в Кубке Германии, и HSV выиграл 4:0.

Хозяева воспользовались первым шансом: Глатцель головой забил с кросса Фабио Балде, открыв счет 1:0. Угловой от Миро Мухема и плохая игра гостей привели к голу Эльфадли 2:0 (29 минут). Четырехэтапная контратака завершилась третьим голом Глатцеля, благодаря короткому пасу от Рансфорда Кингсдорффера, что сделало счет 3:0. К перерыву игра была уже решена, и Мюнстер не смог проявить свой 2-й дивизионный дух.

1. FC Нюрнберг - 1. FC Магдебург 0:4 (0:1)

1. FC Магдебург нанес Мирославу Клозе и 1. FC Нюрнберг второе поражение в сезоне во 2-й Бундеслиге. Они уверенно выиграли 4:0 (1:0) благодаря двум правильным решениям VAR. В том числе, гол в начале матча от Ксавье Амаечи был впоследствии признан. Магдебург, с голами от Ливана Бурчу (65'), Александра Нолленбергера (84') и Филиппа Херчера (90'+2), временно поднялся на третье место в таблице, в то время как Нюрнберг остался на 13-м месте.

После перерыва Нюрнберг активно искал равновесие, но Мохamed Эль Хаккури выбил головой удар от Финна Йельшца с линии ворот, а Шлеimer попал в перекладину (54'). Однако Магдебург оставался спокоен и дважды воспользовался неорганизованной обороной Нюрнберга. Команда, тренируемая чемпионом мира Клозе, предложила мало сопротивления.

Несмотря на то, что Hamburger SV опережает SC Prussia в очках во 2-й Бундеслиге, они продолжают борьбу за первое место после победы над Preußen Münster. В то же время SC Prussia, которые встречались с SC Austria в своем первом матче Бундеслиги в 1962 году, потерпели поражение 0:4 от 1. FC Магдебург, продолжая борьбу в таблице 2-й лиги.

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