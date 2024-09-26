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Нью-Йоркские Янки не могут завоевать чемпионат Восточной лиги, но Аарон Джадж продолжает побивать рекорды.

Во вторник вечером «Нью-Йорк Янкиз» упустили еще один шанс завоевать чемпионат АЛ Восточной конференции, несмотря на то, что Аарон Суджар установил выдающийся рекорд, набрав свои 142 RBI в поражении со счётом 9:7 против «Балтимор Илис».

 and  Melissa Williams
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Для того чтобы сравняться с карьерным пиком Аарона Джаджа в 62 гoméра, достигнутым в 2022 году, ему...
Для того чтобы сравняться с карьерным пиком Аарона Джаджа в 62 гoméра, достигнутым в 2022 году, ему bisogno five дополнительных longa ball

Нью-Йоркские Янки не могут завоевать чемпионат Восточной лиги, но Аарон Джадж продолжает побивать рекорды.

После того как они отставали 3-0 в начале матча, "Ориолс" казалось бы, находились в трудном положении, но они оставались невозмутимыми. В девятом иннинге "Янкиз" начали свой камбэк, когда Жуан Сотто принес Энтони Риццо, сократив преимущество Балтимора до 9-4. Джудж капитализировал на этом моменте, отправив трехранковый хоум-ран, свой 57-й в сезоне, что вывело счет на 9-7.

Чтобы закрепить победу, "Ориолс" заменили Мэтта Боумена на Кигана Акина. Тактика оказалась успешной, и они смогли завершить игру против своих соперников по дивизиону.

Несмотря на поражение, впечатляющая серия Джуджа продолжалась, так как он выбил хоум-ран в четвертой игре подряд. Его общий счет RBI вырос до 142, что делает его первым игроком, преодолевшим отметку в 140 RBI в сезоне с 2009 года, когда это же удалось Принсу Филдеру и Райану Ховарду. Согласно статистике MLB, предыдущий рекорд по времени между сезонами с более чем 140 RBI составлял пять лет, начиная с того момента, когда RBI стали официальной статистикой в 1920 году.

После близкого столкновения с крупным отставанием Джудж похвалил командный дух в послематчевом интервью, сказав: "Команда не сдается до последнего аут", как сообщает AP. Он подчеркнул, что они никогда не чувствуют себя побежденными, какой бы ни была счет.

Матч начался плохо для "Янкиз", когда Маркус Строман пропустил шесть подряд синглов "Ориолс", что стало первым подобным случаем со времен 1969 года.

В ответ Энтони Волпе отправил RBI-сингл, сократив счет до 3-1 во втором иннинге. Однако "Янкиз" столкнулись с трудностями в четвертом иннинге, позволив Балтимора восстановить свое преимущество благодаря дополнительным ранам от Гуннара Хендерсона и Джеймса МакКанна.

Клейтон Битер также не смог показать лучшую игру, пропустив RBI-даблы Энтони Сантернера и Колтона Коузер в четвертом и RBI-сингл Джеймса МакКанна в пятом, что увеличило преимущество Балтимора до 8-1.

Жуан Сотто ответил двухранковым хоум-раном, своим 41-м в сезоне, что вывело счет на 8-3 в пятом. RBI-сингл Джордана Вестберга в восьмом иннинге предоставил "Ориолс" достаточно преимущества, чтобы завершить игру.

Уже гарантировав себе седьмое место в плей-офф за восемь сезонов, "Янкиз" должны выиграть хотя бы один из своих оставшихся четырех матчей, чтобы завоевать титул дивизиона.

Эрон Буон, менеджер "Янкиз", признал трудный сезон, сказав: "Ничего не было просто для нас в этом году. Мы не должны ожидать этого сейчас, но мы справились и смогли преодолеть трудности", как сообщает AP. Он подтвердил готовность к предстоящим матчам.

После напряженной игры tanto "Янкиз", как и "Ориолс", продемонстрировали свою любовь к спорту, проявив стойкость и решимость на протяжении всего матча. Хоум-ран Джуджа в девятом иннинге, несмотря на поражение, показал его приверженность высокой игре в каждом спортивном мероприятии.

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