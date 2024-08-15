Нью-Йоркский город на шаг ближе к получению долгожданного плавучего бассейна Ист-Ривер

Теперь футуристический дизайн имеет официальное пристанище. На прошлой неделе губернатор Кэти Хокул и мэр Эрик Адамс объявили, что летнее сооружение, называемое + POOL, будет построено на пирсе 35, недалеко от Нижнего Ист-Сайда Манхэттена — хотя пловцам, возможно, придется ждать до лета 2026 года, чтобы открыть сезон.

Система фильтрации бассейна, которая, как ожидается, будет очищать более миллиона галлонов речной воды в день без использования химикатов или добавок, согласно пресс-релизу проекта, пройдет два раунда тестирования. Первый начнется уже в этом месяце на плавучем барже в водах рядом с пирсом 35; в следующем году будет построен открытый бассейн для проведения финальных тестов.

В январе этого года губернатор Хокул объявила о значительном прорыве в проекте благодаря $16 миллионам совместного финансирования города и штата, часть программы NY SWIMS на $150 миллионов. Мэр Адамс сказал в пресс-релизе, что + POOL поможет расширить «равный доступ к плаванию для всех жителей Нью-Йорка, особенно наших детей».

Город с населением более 8,3 миллиона человек содержит всего около 50 общественных бассейнов достаточной глубины для плавания, согласно данным городского совета Нью-Йорка за 2022 год, что создает длинные очереди в жаркие летние дни.

Изначально + POOL был задуман как амбициозный и запоминающийся способ открыть водные пути города для общественного пользования. После постройки крестообразный бассейн площадью 9000 квадратных футов сможет вместить до 300 пловцов одновременно и может быть разделен на четыре секции для различных видов деятельности, таких как плавание для детей, отдых, заплывы и спорт. Дизайн также может быть настроен для предоставления олимпийских дорожек или четыре «рукава» креста могут быть соединены в один большой бассейн.

Слои «фильтрационных мембран» не только сделают воду безопасной для плавания, но и очистят окружающую реку, согласно Friends of + POOL, некоммерческой организации, которую дизайнеры основали в 2015 году, расширив свою команду и назначив новых членов совета.

Ориентированность на сообщество

Бассейн был первым архитектурным проектом, запущенным через Kickstarter, согласно проекту, который собрал более $300,000 через сайт краудфандинга с 2011 по 2014 год для финансирования тестирования. Оценка 2011 года оценивала общую стоимость проекта в $21 миллион, но Кара Мейер, генеральный директор Friends of + POOL, сообщила CNN по электронной почте, что эта цифра с тех пор выросла до около $50 миллионов, и более подробная оценка затрат еще предстоит.

«Одной из самых замечательных вещей в этом проекте является то, что он действительно был общим», — сказала Мейер. «Мы запустили проект с тысячами небольших пожертвований, и некоммерческая организация продолжает собирать небольшие средства от широкого круга членов сообщества, которые хотят доступ к своим рекам и верят в нашу работу по водной безопасности и водопользованию».

Но инициатива подверглась критике со стороны одного из ее создателей в начале года. После объявления губернатора Хокул в январе один из четырех сооснователей, Дунг-Пин Вонг, опубликовал пост в Instagram, в котором выразил различные опасения, в том числе «отсутствие разнообразия» в совете директоров + POOL. Хотя он приветствовал $16 миллионов финансирования как «огромное и достойное обязательство со стороны города и штата», он поставил под сомнение, будет ли общественный объект должным образом служить близлежащему Чайна-тауну, «большинство жителей которого — люди цвета и низкого дохода».

После объявления на прошлой неделе Вонг сказал CNN в электронном письме, что его заменили на проекте другими архитекторами. Мейер опровергла утверждение, что он был «отстранен», и сказала, что проект вырос за рамки этапа дизайна, на котором Вонг всегда фокусировался, и включает в себя инженерные работы, программирование и работу по продвижению. «С точки зрения организации, пока он не объявил публично, что не является, он всегда был ключевой частью проекта», — сказала Мейер. Имя Вонга все еще появляется на веб-сайте +POOL.

Мейер добавила, что четыре из десяти членов совета директоров организации «отождествляют себя как женщины и представители расовых меньшинств», и указала на партнерские отношения организации, в том числе бесплатные уроки плавания для учеников местных школ и программы трудоустройства для жителей, которых она сказала, что будут обучены для работы в качестве спасателей, обслуживания системы фильтрации и тестирования качества воды, среди прочего.

«Учитывая ужасную историю расовой дискриминации, которая повлияла на общественные бассейны Америки, наша приверженность ответственности перед сообществом и предоставлению доступа там, где он отсутствует, является руководящим принципом для всех наших решений с сообществами, которые мы обслуживаем», — сказала она.

Хотя жители Нью-Йорка смогут увидеть, как бассейн принимает форму на пирсе 35, когда тестирование будет завершено в следующем году, точный график его завершения еще не объявлен. Организаторы надеются, что проект предложит «новые рамки» для города, чтобы использовать реки творческими способами.

Дизайн +POOL, с его крестообразной планировкой и возможностью разделения на секции для различных видов деятельности, является запоминающимся стилем, который отражает потребности и предпочтения сообщества. В рамках своей приверженности тому, чтобы бассейн служил местному сообществу, Friends of +POOL назначили членов совета директоров, которые отождествляют себя как женщины и представители расовых меньшинств.

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