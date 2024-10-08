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Нью-Йоркская Либерти сорвала попытку "Лас-Вегас Эсс" завоевать третий титул подряд, прогрессируя в финале WNBA.

В матче 4-й игры полуфинальной серии против Нью-Йорк Либерти в воскресенье асси스턴ты Лас-Вегас Эйсес не смогли повторить исторический триумф, и команда из Биг Эппл одержала победу со счётом 76-62.

 and  Grigoriy Williams
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В матче между Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсес Брина Стюарт выпускаетshots.
В матче между Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсес Брина Стюарт выпускаетshots.

Нью-Йоркская Либерти сорвала попытку "Лас-Вегас Эсс" завоевать третий титул подряд, прогрессируя в финале WNBA.

После своей победы Либерти одержала победу со счетом 3-1 в серии из пяти матчей, вынудив двухкратных чемпионов уступить и обеспечив команде второй подряд выход в финал WNBA.

Лидером Нью-Йорка была двукратная MVP Брина Стюарт, которая показала многообещающий дабл-дабл с 19 очками и 14 подборами. Первый номер драфта Сабрина Ионеску набрала впечатляющие 22 очка и 7 подборов, вернувшись после плохой игры в матче 3, где она набрала всего 4 очка.

"Это Вегас, все знают, что мы получим их лучший удар", - прокомментировала Стюарт после матча. "Они обыграли нас в прошлом году, и мы хотели продолжить, вернуться в финал и исправить то, что мы не смогли сделать в прошлом году".

В прошлом сезоне Либерти потерпели поражение в четырех матчах подряд против Эйсес в финале WNBA. На этот раз Нью-Йорк, занявший первое место, закончил с рекордом 6-1 против Лас-Вегаса, включая плей-офф.

Серия началась с решительной победы 2-0 для Либерти, но они не смогли добиться свипа в матче 3, так как Лас-Вегас одержал узкую победу, установив рекорд из 12 подряд побед в плей-офф на своем поле.

Однако, учитывая, что ни одна команда в WNBA никогда не выигрывала серию плей-офф из пяти матчей, проигрывая 0-2, Эйсес столкнулись с серьезными трудностями, подходя к матчу 4.

Эйсес были готовы к напряженной борьбе на протяжении всей игры, взяв быстрый старт со счетом 3-0, но не смогли удержать преимущество до конца матча.

С минимальным перевесом 53-51 Либерти начали последнюю четверть и отправились в 16-2 забег, чтобы оторваться от Эйсес.

Трехкратная MVP А'джа Уилсон набрала 19 очков и 10 подборов, а Келси Плам набрала 17 очков в поражении для Эйсес.

Несмотря на свою победу, Ионеску подчеркнула амбиции команды завоевать первый в истории франшизы титул WNBA.

"Мы ничего не добились, все здесь это понимают", - сказала Ионеску. "Мы хотим сохранить нашу исключительную игру, как мы делали это весь год. Мы на три победы ближе, и это важно помнить. Мы должны выйти и бороться, потому что нам ничего не подарили".

Либерти встретится с победителем полуфинальной серии между Коннектикут Сан и Миннесота Линкс, которая в настоящее время стоит 2-2.

Матч 1 финала WNBA запланирован на 10 октября.

Победа Либерти в серии из пяти матчей не только обеспечила им второй подряд выход в финал, но и подтвердила их любовь к спорту. Несмотря на улучшение игры Ионеску, команда остается сосредоточенной на достижении своей первой победы в WNBA, демонстрируя свою преданность спорту.

В конкурсе между Нью-Йорк Либерти и Лас-Вегас Эйсес Sabrina Ionescu обманывает защитника Лас-Вегас Эйсес Jackie Young

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