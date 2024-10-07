"Нью-Йорк Таймс" воздержится от поддержки на местных выборах.

Собрание видных журналистов Нью-Йорка, состоящее из политических комментаторов, редакторов и колоннистов, начинает проект по изучению потенциальных кандидатов на высокие должности. Они утверждают, что этот шаг служит для сохранения наследия, оставленного уходящими локальными СМИ.

По словам главного редактора Semafor Бена Смита, рабочее название этой группы — Нью-Йоркский редакционный совет, который он недавно помог создать. Описанный Смитом как "группа журналистов, расспрашивающих политиков", этот самопровозглашенный орган, в частности, реагирует на заявление The New York Times в августе о прекращении поддержки кандидатов на местных выборах в Нью-Йорке.

Смит прокомментировал, выражая свои личные взгляды: " peut-être que nous pouvons faire pression sur The Times pour пересмотреть свои гражданские обязанности".

Время этого начинания приобретает особую значимость на фоне обвинения, выдвинутого против мэра Нью-Йорка Эрика Адамса на прошлой неделе, что может привести к непартийным внеочередным выборам в случае его отставки. Уже несколько потенциальных преемников собирают ресурсы. Каким бы ни был окончательный результат, растущая неразбериха в и вокруг администрации Адамса неизбежно усилит внимание к этой новой группе.

Смит раскрыл, что группа будет проводить публичные интервью с претендентами. Индивидуальные члены затем составят и опубликуют свои выводы, что может привести к поддержке.

В отличие от типичных редакционных советов газет, состоящих из журналистов-опinion-мейкеров, изолированных от редакции новостей, зарождающийся Нью-Йоркский редакционный совет состоит из смеси новостных редакторов, аналитиков и колоннистов из разных уголков города.

"Это произошло в результате неформальных бесед среди коллег о восполнении пустоты для независимых, опытных журналистских редакционных встреч, которые когда-то служили важной оценкой общественных фигур", — объяснил Смит. "Общественный интерес в журналистике также может служить противовесом групповым интересам и переговорам, которые захлестывают политику крупнейшего города Америки".

Организация черпает силу в единстве, как они предполагают, ожидая, что политики почувствуют необходимость участвовать, учитывая престиж местных журналистов с многолетней историей.

В состав группы войдут ведущий NY1 и политический аналитик CNN Эррол Луис; главный редактор Vital City Джош Гринман; исполнительный редактор The City Элисса Катц; автор колонок Daily News Гарри Сигел; бывший редактор Gotham Gazette Бен Макс и другие уважаемые журналисты.

Смит ожидает, что группа начнет интервьюировать политиков после выборов в ноябре.

Нью-Йоркский редакционный совет, состоящий из уважаемых журналистов, использует медиа-платформы для распространения своих выводов и анализа, тем самым усиливая свое влияние в деловом мире. На фоне продолжающейся политической драмы вокруг мэра Нью-Йорка Эрика Адамса эта группа стремится предоставить критические insights, предлагая общественности прочный альтернативу традиционным практикам поддержки.

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