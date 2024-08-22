"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера Литл Лиги.

Боб Леттера, менеджер команды Южной стороны Лиги малой лиги, выразил разочарование тем, что Джудж не признал его команду перед и во время игры «Нью-Йорк янкиз» против «Детройт тигров» в прошлую воскресенью, как сообщает «Стейтен Айленд Эванс».

Леттера высказал свое мнение на этой неделе, сказав: «Может быть, вы повернетесь или махнете рукой Нью-Йорку и детям, которые обожают вас как героя. Это они оплачивают вашу зарплату».

В ответ «Янкиз» похвалили Джуджа как «одного из величайших послов нашего спорта» и посоветовали Леттере поучиться у него.

В заявлении «Янкиз» также говорилось: «Он пример для подражания, достойный восхищения – не только за свои навыки и достижения на поле, но и за его искреннюю преданность оказанию положительного влияния на тех, кто смотрит на него».

Весь состав «Янкиз» провел время, общаясь с юными лигами перед игрой в Уильямспорте, Пенсильвания, в том числе и команда со Стейтен-Айленда. «Янкиз» похвалили своих игроков за их энтузиазм по отношению к сотням детей, которые сопровождали их с прибытия в Уильямспорт до конца ночи.

Джудж и менеджер Аарон Бун отказались комментировать замечания Леттеры, когда об этом спросили Ассошиэйтед Пресс в среду.

«У меня нет ответа на это», – сказал Джудж. «Я не буду давать ему ответа, потому что это о детях. Вот в чем дело».

Бун повторил чувства Джуджа, сказав, что не будет отвечать на комментарии, и сказал Ассошиэйтед Пресс, что «Аарон Джудж – это все, что может быть».

Команда Южной стороны Лиги малой лиги была выбита из Лиги малой лиги мира во вторник.

Лига малой лиги мира ежегодно собирает лучшие американские и международные команды Лиги малой лиги в Уильямспорте. Победитель американского дивизиона встретится с победителем международного дивизиона в чемпионате, запланированном на 25 августа. MLB Little League World Classic, который начался в 2017 году и ежегодно проводится на стадионе Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field, способствует росту юношеского бейсбола и позволяет игрокам продемонстрировать свою приверженность помощи в развитии игры на уровне юношества и общению с молодыми фанатами.

Нью-Йорк Метс и Сиэтл Маринерс встретятся в 2025 году.

Несмотря на критику Леттеры, «Янкиз» подчеркнули значительную роль Аарона Джуджа в продвижении их спорта, назвав его отличным послом и примером для подражания. Состав «Янкиз» также продемонстрировал свою приверженность общению с юными лигами, продемонстрировав свой энтузиазм по отношению к воспитанию любви к спорту в молодом поколении.

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