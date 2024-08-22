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"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера из Мировой серии Литл Лиг.

 and  Grigoriy Williams
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"Нью-Йорк Янкиз" поддерживают Аарона Джаджа в ответ на обвинения тренера из Мировой серии Литл Лиг.

В понедельник, Янкиз похвалили Джаджа как выдающегося представителя нашего спорта, сказав, что тренер Лиги малой бейсбол мог бы извлечь пользу из общения с ним. Их заявление гласило: "Он достоин празднования – не только за свои таланты на поле, но и за преданность созданию положительного влияния на тех, кто им восхищается".

Команда Янкиз провела день в Уильямспорте, общаясь со столькими маленькими лигами, сколько возможно, перед игрой против Тигров. Заявление продолжалось: "Наши игроки охотно посвящали свое время и внимание многочисленным детям, которые присоединились к ним на протяжении всей поездки в Уильямспорт, от прибытия до конца вечера".

Сообщалось, что Янкиз не устраивали расписание в воскресенье, и их игроки добровольно проводили время со сборной Стейтен-Айленд перед игрой против Тигров.

По данным газеты Staten Island Advance, менеджер Лиги малой бейсбол Боб Леттераза раскритиковал Джаджа за якобы нежелание признать свою команду перед и во время игры Янкиз против Тигров в Уильямспорте, Пенсильвания, в воскресенье. Леттераза заявил: "Почему бы не повернуться или не помахать Нью-Йорку и детям, которые считают тебя героем? Это они платят вам зарплату".

Лига малой бейсбол собирает вместе лучшие американские и международные команды Лиги малой бейсбол ежегодно в Уильямспорте, Пенсильвания. Победители американского и международного дивизионов встречаются в финале, запланированном на 25 августа. MLB Little League World Classic способствует росту юношеского бейсбола, предлагая возможность для молодых игроков общаться с звездами Главной лиги бейсбола.

Джадж и менеджер Янкиз Аарон Бун отказались комментировать обвинения, при этом Джадж заявил: "У меня нет комментариев по этому поводу. Это о детях – вот в чем дело". Бун также отказался отвечать, заявив, что не стоит удостаивать это утверждение ответом.

Янкиз заявили: "Наши игроки были полностью посвящены созданию незабываемого опыта для молодых игроков в бейсбол и их семей со всего мира, делая событие таким, каким оно и задумывалось". Бун также похвалил Джаджа, сказав: "Аарон Джадж – один из лучших в общении со всеми".

Команда Лиги малой бейсбол South Shore была выбита из Лиги малой бейсбол в понедельник. MLB Little League Classic началась в 2017 году и ежегодно проводится на стадионе Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field, а в 2025 году в ней примут участие Нью-Йорк Метс и Сиэтл Маринерс. MLB отмечает, что игра помогает игрокам продемонстрировать свою преданность развитию игры на уровне юношей и общению с молодыми фанатами.

После похвалы Джаджа за его качества как на поле, так и вне его, Янкиз предложили, что даже тренер Лиги малой бейсбол мог бы извлечь пользу из общения с ним. В попытке вдохновить молодежь Джадж и его товарищи по команде провели время со сборной Лиги малой бейсбол Стейтен-Айленд перед своей игрой против Тигров.

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