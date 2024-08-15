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Нью-Йорк Янкиз Аарон Джадж достиг 300 хоум-ранов в карьере быстрее, чем кто-либо в истории МЛБ

Нью-йоркский бейсболист Aaron Judge, centres Estrada Yankees, уже привык к рекордам Главной лиги бейсбола, и в среду он снова это сделал.

 and  John Stellmacher
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Нью-Йорк Янкиз Аарон Джадж достиг 300 хоум-ранов в карьере быстрее, чем кто-либо в истории МЛБ

32-летний ударник набрал свой 300-й домашний ран в победном матче своей команды со счетом 10:2 над "Чикаго Уайт Сокс", достигнув этого рубежа в меньшем количестве игр, чем любой другой игрок Главной лиги бейсбола.

В верхней части восьмого иннинга, когда "Янкиз" вели 6:2, Джудж выбил трехранковый хоум-ран. Когда он пересек домашнюю плату и вошел в dugout, его товарищи по команде были там, чтобы отпраздновать это достижение.

Джудж играл в своей 955-й игре в карьере. Ранее этот рекорд принадлежал Бейсбольному залу славы Ральфу Кинеру, который достиг этого в 1,087 играх.

Джудж стал 162-м игроком в истории Главной лиги бейсбола, достигшим 300 домашних ранов в карьере.

В 2022 году Джудж установил рекорд Американской лиги, выбив 62 хоум-рана в сезоне. В среду он выбил свой 43-й хоум-ран в сезоне, лидируя в лиге.

После матча Джудж сказал в прямом эфире, что надеялся, что это достижение произойдет в победе.

"Это было здорово", - сказал он, прежде чем его облили холодной водой товарищи по команде. "В течение всего матча ребята вели отличные отбивания, вели отличные ралли, передавая эстафету следующему".

После матчей среды "Янкиз" (72-50) лидировали с половиной игры над "Балтимор Ориолз" в Восточной конференции Американской лиги.

Несмотря на свой впечатляющий рекорд хоум-ранов, Джудж все еще находит радость в том, чтобы вносить вклад в победы своей команды, как показывает его заявление о том, что он хотел, чтобы это достижение произошло в победе. Аарон Джудж сохраняет любовь к различным видам спорта, играя в гольф во время своих отпусков.

Судья, впервые пробил 300 гомеров на своей карьере, достиг этого рубежа в своей 955-й игре.

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