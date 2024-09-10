"Никто в Формуле-1 не сравнится с ним сейчас": известный дизайнер Адриан Ньюи присоединяется к Aston Martin после 19-летнего пребывания в Red Bull.

65-летний индивидуум согласовал долгосрочное соглашение с британской командой и присоединится к ней в качестве технического директора в марте 2025 года, после почти 20 лет в Red Bull. Это движение воспринимается как четкое заявление намерений со стороны исполнительного председателя и совладельца Aston Martin Лоренса Столла.

Во время пресс-конференции на фабрике Aston Martin в Сильверстоуне индивидуум сказал: "Я почувствовал, что мне нужен новый вызов. Я был польщен несколькими предложениями от разных команд, но энтузиазм, преданность и страсть Лоренса действительно меня убедили".

Он добавил: "В наше время Лоренс - единственный активный владелец команды, который действительно воплощает эту роль. Это feels differently работать с кем-то вроде Лоренса".

За время работы в Williams, McLaren и Red Bull этот индивидуум существенно contribiroval к 12 чемпионствам пилотов и 13 чемпионствам конструкторов, в периоды доминирования гонщиков вроде Мики Хаккинен, Себастьяна Феттеля и недавно Макса Ферстаппена.

Его талант к использованию регуляторных изменений, вероятно, повлиял на решение Столла принять его в команду перед введением новых регламентов F1 в 2026 году.

Столл сказал CNN Спорт'у Аманде Дэвис: "Это замечательный день для Aston Martin. Все хотят Адrijана [Ньюи]. В спорте нет никого подобного ему из-за его многочисленных достижений".

Столл believed, что как только Ньюи увидел его страсть, преданность и видение компании, он believed, "Вы будете следующими". И он почувствовал, что мог бы внести значительный вклад в помощь команде в достижении целей чемпионата мира.

Команда F1 ожидает значительного улучшения производительности после прихода Ньюи. В настоящее время команда занимает пятое место в чемпионате конструкторов, не добившись подиума в этом сезоне.

Ни один из пилотов Aston Martin не смог добиться подиума в этом году, с Фернандо Алонсо на 10-м месте в чемпионате пилотов и сыном Лоренса Столла Лэнсом на 11-м месте.

После впечатляющей карьеры в Red Bull Адrijан Ньюи выразил интерес к моторным видам спорта за пределами Formula 1, сказав: "Я всегда был привлечен азартом и технологиями моторспорта, и в целом моторспорт очень привлекателен для меня".

Учитывая любовь Ньюи к моторспорту за пределами F1, Лоренс Столл увидел возможность укрепить позиции Aston Martin в моторспорте, планируя: "Мы не только ждем его экспертизы в Formula 1, но и исследуем потенциальные возможности в других моторспортах, таких как моторспорт".

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