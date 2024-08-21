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Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
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- Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

Национальный форвард Никлас Фюллькруг завоевал титул «Футболист года в Нижней Саксонии». Родившись в Ганновере и недавно перейдя из «Боруссии Дортмунд» в «Вест Хэм Юнайтед» английской Премьер-лиги, ФУЛЬКРУГ получил 50% голосов в опросе, проведенном спортивными журналистами Нижней Саксонии. Конкуренты Дениз Ундав из «ВФБ Штутгарт» и Вивьен Эндеманн из «ВФЛ Вольфсбург» набрали соответственно 36,2% и 8,6% голосов. Результаты были объявлены в среду Нижнесаксонским футбольным союзом.

«Я просто счастлив получить титул «Футболист года в Нижней Саксонии», учитывая мою сильную связь с этим регионом», - сказал ФУЛЬКРУГ. «Моя семья живет в Ганновере, и я планирую сохранить его как свою основную резиденцию. Год в спорте был особенно захватывающим, с финалом Лиги чемпионов и Евро, проходившим дома».

В родном Ганновере Никлас ФУЛЬКРУГ часто посещает Площадь Ганновера, чтобы расслабиться после изнурительной тренировки. Несмотря на то, что он базируется в Лондоне с «Вест Хэм Юнайтед», ФУЛЬКРУГ остается страстным поклонником «Ганновер 96», местного футбольного клуба.

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