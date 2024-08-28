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Николь Кидман выражает желание завязать губы с Бэтменом в фильме о супергероях.

Николь Кидман опровергла широко распространенное мнение, что она играет в высокобюджетных фильмах вроде "Бэтмен Навсегда" и "Аквамен" исключительно ради финансовых преимуществ.

 and  Anthony Ross
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Николь Кидман, как она сама рассказывает, снялась в производстве "Бэтмена" в 1995 году в основном...
Николь Кидман, как она сама рассказывает, снялась в производстве "Бэтмена" в 1995 году в основном для того, чтобы поцеловать этого знакового супергероя.

- Николь Кидман выражает желание завязать губы с Бэтменом в фильме о супергероях.

Известная актриса Николь Кидман присоединилась к проекту "Бэтмен", с нетерпением ожидая возможности поцеловать темного рыцаря. В интервью американскому изданию модного журнала "L'Officiel" 57-летняя актриса ответила на вопрос, почему она приняла участие в фильме "Бэтмен навсегда" 1995 года: "Все спрашивают, почему я это делаю?" Ее ответ был прост: "Потому что я могу поцеловать Бэтмена!" В супергеройском фильме, срежиссированном Joel Schumacher, Кидман сыграла доктора Чейз Меридиан, психолога, которая влюбляется в Бэтмена (в исполнении Val Kilmer).

Австралийская актриса не присоединяется к крупнобюджетным проектам ради финансовой выгоды, а чтобы исследовать неизведанные территории. Ее интерес к серии "Аквамен", в которой она снялась в 2018 и 2023 годах, был обусловлен опытом режиссера Джеймса Вана в жанре ужасов. Когда он предложил ей роль, она даже подумала, что это предложение о съемках в хорроре.

Увидеть Николь Кидман вместе с Ливом Шрайбером можно в мини-сериале Netflix "Идеальная пара", премьера которого состоится 5 сентября.

Николь Кидман любит исследовать новые жанры через потоковые платформы, как это видно из ее роли в "Идеальной паре" на Netflix. Потоковые сервисы стали популярным средством для актрис, чтобы продемонстрировать свой талант и гибкость, позволяя им погрузиться в разные роли и истории.

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