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Николь Кидман превращается в художественный шедевр в Венеции

Восхищенные овации после выступления "Babygirl".

 and  Max Becker
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На премьере в Венеции Николь Кидман была в корсете, украшенном черными жемчужинами.
На премьере в Венеции Николь Кидман была в корсете, украшенном черными жемчужинами.

Николь Кидман превращается в художественный шедевр в Венеции

В Венеции разворачивается невероятное зрелище: на премьере "Дочки-матери" Николь Кидман оставляет неизгладимое впечатление, появившись в роскошном наряде от Шьяпарелли. Ее единственным конкурентом на этом событии становится ее захватывающая роль в этом чувственном триллере.

На красной дорожке своего последнего фильма "Дочки-матери" на Венецианском кинофестивале Кидман затмила всех, появившись в платье от Шьяпарелли, настоящем произведении искусства: сложный, без бретелей, телесный корсет, украшенный тюлем и черными жемчужинами, ниспадающий на декольте. Корсет гениально переходил в юбку на талии, имитируя кости таза, и превращался в развевающиеся жемчужные цепочки.

Нижняя часть была сдержанной, но сильной: глянцевая черная бархатная юбка и черные шпильки добавляли изюминку драматическому верху. В 57 лет Кидман излучала очарование: ее глаза подчеркивались дымчатым карандашом и теплыми коричневыми тенями, волосы спадали мягкими естественными волнами, а роскошные серьги переливались.

Чувственный триллер: Кидман почувствовала себя обнаженной

В "Дочки-матери" Кидман играет роль нью-йоркской бизнесвумен, которая вступает в опасную связь со своим юным стажером, которого играет 28-летний Харрис Диккинсон. "Этот фильм в основном о сексе, но он также исследует желание, внутренние мысли, секреты, брак, правду, власть и согласие", - объяснила Кидман на фестивале.

Этот чувственный триллер представлял вызов для актрисы, как она призналась. Она призналась, что чувствует себя "обнаженной и уязвимой", теперь, когда ее работа находится на публике. В интервью журналу "Ванity Fair" она даже усомнилась в своей смелости, чтобы посмотреть фильм на большом экране. Однако эти сомнения рассеялись, когда журнал "The Hollywood Reporter" сообщил, что фильм получил семиминутную овацию стоя, в основном в честь игры Кидман, на своей мировой премьере.

Невероятный наряд Шьяпарелли, продемонстрированный Кидман на красной ковровой дорожке, стал свидетельством развлекательной ценности события. С выходом "Дочки-матери" Николь Кидман добавила еще один слой глубины своей захватывающей игре, показав свою уязвимость в таком чувственном триллере.

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