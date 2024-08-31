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ОбществоНовостиЕвропейская комиссия

Николь Кидман и Анджелина Джоли тепло приветствуют своего известного поклонника.

Звёзды Голливуда Анджелина Джоли и Николь Кидман посетили премьеры своих последних фильмов в Венеции. Во время визита они повстречали преданного поклонника.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута
Перед дебютом последней кинокартины Николь Кидман произошло это событие.
Перед дебютом последней кинокартины Николь Кидман произошло это событие.

- Николь Кидман и Анджелина Джоли тепло приветствуют своего известного поклонника.

На ковровой дорожке в Венеции Николь Кидман и Анджелина Джоли встретили уникального поклонника перед премьерами своих фильмов. По данным различных новостных источников, этот человек страдает остеогенезом imperfectом, заболеванием, которое влияет на развитие костей и приводит к их чрезвычайной хрупкости.

Этот человек посетил кинофестиваль на специальной медицинской кровати. После его общения с Джоли в четверг "The Hollywood Reporter" взял у него интервью. Он сказал, через переводчика: "У нее действительно большое сердце. Она потрясающая".

Встреча с Кидман произошла на следующий день. Как сообщает "The Hollywood Reporter", этот человек стал частым гостем на Венецианском кинофестивале в течение многих лет.

Встреча этого человека с Джоли была описана в другой статье "The Hollywood Reporter" на следующий день. Впоследствии "Комиссия" признала его значительные заслуги на фестивале и наградила специальным призом.

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