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Николь Эггерт рассказывает о самом сложном аспекте своего опыта рака

 and  Katherine Bradley
Время чтения 2 минут

Николь Эггерт рассказывает о самом сложном аспекте своего опыта рака

В декабре 2023 года актриса Николь Эггерт, прославившаяся ролью в "Спасатели Малибу", узнала, что больна раком груди. Сейчас она открыто говорит о своей болезни и о самом сложном аспекте после завершения лечения. На премьере "После Малибу: момент славы" в Лос-Анджелесе Эггерт упомянула: "Я нахожусь в промежуточной стадии, закончила лечение, но жду дальнейших тестов и возможно операции".

Во время интервью Эггерт подчеркнула самую сложную часть своего пути: период ожидания. "Вы проводите много времени в ожидании, и этот аспект не был чем-то, чем я полностью владела, и он редко обсуждается", - объяснила она. В течение этого периода она чувствовала себя наиболее продуктивной во время лечения.

Ожидание, по ее мнению, оказалось "разочаровывающим". Медитация и консультации с шаманом, а также другие отвлечения помогли ей справиться. "Я пытаюсь отвлечься от ожидания, будь то прогулка или медитация", - упомянула Эггерт, присутствуя на премьере в Лос-Анджелесе с новой прической платинового блонда. Она сама побрила голову в феврале в качестве подготовки к своим лечебным процедурам.

Ее главные мотивации

Ее дочери Дайлин и Киган поддерживали ее на протяжении всего пути. Эггерт ценила их способность справляться с этим, не обращаясь с ней иначе. "Обе справились замечательно. Они вели себя так, как будто ничего необычного не происходит, как будто жизнь будет продолжаться так же, как обычно", - поделилась она.

Работа над новым документальным сериалом "Малибу" стала для нее "прекрасным отвлечением". Совместное продюсирование проекта стало значительной мотивацией, помогающей сосредоточиться на чем-то другом, кроме своего здоровья. "Это дало мне чувство цели, предотвращая погружение в мои здоровье", - выразила Эггерт.

Актриса Николь Эггерт сыграла роль спасателя Саммер Куинн в телесериале "Спасатели Малибу" с 1992 по 1994 год. Она повторила свою роль в телефильме "Спасатели Малибу: Свадьба в Гавайях" в 2003 году. Документальный сериал "После Малибу" представляет собой бывших звезд сериала с ранее невиданными закулисными материалами.

Развлекательная индустрия поддержала Николь Эггерт в это трудное время, оказывая ей поддержку и разделяя ее силу. Грядущий документальный сериал "После Малибу" служит свидетельством ее стойкости и ее непрерывного обязательства перед любимой ролью Саммер Куинн.

Несмотря на то, что период ожидания был самым сложным аспектом ее пути, Николь нашла утешение в производстве "После Малибу". Возможность со-продюсировать и поделиться историями за кулисами принесла ей обновленное чувство цели в жизни.

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