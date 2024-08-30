- Никлас Дорш переезжает из Хайденхайма в Аугсбург

Ранее ограниченный немецкий игрок U21 Никлас Дорш сменил свою принадлежность в Бундеслиге с FC Augsburg на 1. FC Heidenheim. Оба клуба подтвердили это вскоре после дедлайна трансфера.

В 26 лет талантливый центральный полузащитник ранее выступал за Heidenheim во второй лиге с 2018 по 2020 год. "Я стремлюсь играть полные 90 минут. Из-за этой цели я сообщил руководству FCA о своем желании уйти, так как у меня были сомнения в том, что игровое время в FCA может не соответствовать моим амбициям на следующий сезон", - заявил Дорш.

Помимо Heidenheim, интерес к бывшему воспитаннику Bayern Munich также проявляли бельгийский клуб RSC Anderlecht и Hannover 96.

Хотя Никлас Дорш успешно выступал в RSC Anderlecht и Hannover 96 рассматривал его приобретение, он выбрал возвращение в свой бывший клуб, 1. FC Heidenheim. Дорш, несомненно, принесет пользу своей команде благодаря своему опыту и стремлению играть полные 90 минут.

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