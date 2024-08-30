Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДорш

Никлас Дорш переезжает из Хайденхайма в Аугсбург

Бывший талант «ФК Аугсбург», Никлас Дорш, возвращается в прежнюю команду.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута

- Никлас Дорш переезжает из Хайденхайма в Аугсбург

Ранее ограниченный немецкий игрок U21 Никлас Дорш сменил свою принадлежность в Бундеслиге с FC Augsburg на 1. FC Heidenheim. Оба клуба подтвердили это вскоре после дедлайна трансфера.

В 26 лет талантливый центральный полузащитник ранее выступал за Heidenheim во второй лиге с 2018 по 2020 год. "Я стремлюсь играть полные 90 минут. Из-за этой цели я сообщил руководству FCA о своем желании уйти, так как у меня были сомнения в том, что игровое время в FCA может не соответствовать моим амбициям на следующий сезон", - заявил Дорш.

Помимо Heidenheim, интерес к бывшему воспитаннику Bayern Munich также проявляли бельгийский клуб RSC Anderlecht и Hannover 96.

Хотя Никлас Дорш успешно выступал в RSC Anderlecht и Hannover 96 рассматривал его приобретение, он выбрал возвращение в свой бывший клуб, 1. FC Heidenheim. Дорш, несомненно, принесет пользу своей команде благодаря своему опыту и стремлению играть полные 90 минут.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.
Федеральные земли Германии

Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.

- Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор. Футбольная команда SV Elversberg и игрок Йозеф Бойамбa расстались. Клуб объявил, что они достигли согласия о досрочном расторжении его контракта. Срок действия контракта Бойамбa истекал в конце текущего сезона. Бойамбa перешел в SV Elversberg из TSV 1860 Munich летом 2023 года. В прошлом

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Шолц выступает за Войдека <unk> СДПГ разгорает огненную предвыборную кампанию
Федеральные земли Германии

Шолц выступает за Войдека <unk> СДПГ разгорает огненную предвыборную кампанию

Губернатор Войдке из Бранденбурга начал активную избирательную кампанию, типично избегая национальной известности. Тем не менее, Канцлер присутствует, хотя и не как главный оратор.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.
Федеральные земли Германии

Global Fortune приглашает в свой состав трёх спортсменов иностранного происхождения.

Фортуна Дюссельдорф за несколько дней до дедлайна трансферов оформила три зарубежных приобретения. Все новички являются ранее зарубежными игроками, один из них присоединился к команде на условиях аренды.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.
Федеральные земли Германии

Аугсбург планирует отправить треску в Хайденхайм, приобретая Онике.

Ранее считавшийся лучиком оптимизма в ФК Аугсбург, Никлас Дорш возвращается в свой бывший клуб. Клуб временно подписал услуги нигерийского игрока сборной.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным
Панорама

В автобусе произошла авария, в результате которой пострадали люди, а нападение на них было опасным

После недели после инцидента в Солингене женщина с ножом напала на людей на автобусе, который направлялся на городской праздник в Зигене.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно