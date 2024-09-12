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Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

После двух недель после ареста бывшего танцовщика «Танцев со звёздами», Артема Чигвинцева, по обвинению в домашнем насилии, его жена двухлетняя Никки Бэлла инициировала процесс развода.

 and  Wendy Allen
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Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.
Фото, сделанное в 2019 году, на котором изображены Артём Чигвинцев и Никки Белла в Лос-Анджелесе.

Никки Белла начала процесс разрыва через две недели после задержания Артема Чигвинцева по обвинению в нарушении правил домашнего насилия.

В среду, согласно записям Нэпа-конти, доступным в Интернете, Белла подала заявление.

Дуэт, состоящий из Чигивинцева и бывшей звезды WWE, состоит в браке с 2022 года и воспитывает четырехлетнего ребенка.

CNN пыталась получить комментарии от представителей Беллы и Чигивинцева.

Недавно Генри Воффорд, который является пресс-секретарем управления шерифа округа Нэпа, сообщил CNN, что Чигивинцева задержали примерно в 10:00 по тихоокеанскому времени 29 августа в Юнтвилле по подозрению в совершении тяжкого преступления, связанного с домашним насилием.

В тот момент Воффорд сказал, что расследование все еще продолжается. К сожалению, дополнительная информация об инциденте или лицах, вовлеченных в него, не была доступна.

Чигивинцев известен своей работой профессионального танцора и хореографа в реалити-шоу ABC "Танцы со звездами" в течение как минимум 10 сезонов. Именно в 25-м сезоне шоу он познакомился с Беллой.

Как сообщалось ранее в CNN, участие Чигивинцева в предстоящем 33-м сезоне "Танцев со звездами" не ожидалось.

Несмотря на правовые проблемы, любовь Чигивинцева к развлечениям продолжается, так как он был популярной фигурой в "Танцах со звездами". После инцидента поклонники хотят знать, повлияет ли это на его развлекательную карьеру.

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