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Никакой возможности для Мика Шумахера - Альпийский занимает место Духана

Прилегающее кресло занято. К сожалению для Мика Шумахера, Alpine — не вариант. Возможности уменьшаются. Есть ничтожная надежда — и теперь она связана с Audi.

 and  Melissa Williams
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Вероятность возвращения Михаэля Шумахера в Формулу-1 как регулярного гонщика стремительно...
Вероятность возвращения Михаэля Шумахера в Формулу-1 как регулярного гонщика стремительно снижается.

- Никакой возможности для Мика Шумахера - Альпийский занимает место Духана

Алпийская мечта вернуть в Формулу 1 Мика Шумacher, к сожалению, не сбылась. 25-летний немец, выступающий за Алпин в чемпионате мира по выносливости, больше не является их выбором. Вместо него они выбрали Джека Доохана, 21-летнего сына легендарного австралийского мотоциклиста Мика Доохана. Доохан присоединится к Пиerre Гасли в втором кокпите Алпин с следующего года, как было объявлено на первом Гран-при Формулы 1 после летнего перерыва в Зандвоорте.

Место освободилось из-за ухода Эстебана Окона. Француз будет выступать за Haas с 2025 года.

Борьба между Миком Шумacherом и Джеком Дооханом

Несколько недель назад состоялся испытательный заезд между Миком Шумacherом и Дооханом за пустующее место в Алпин. В то время Бруно Фамин, тогда возглавлявший команду Формулы 1, похвалил обоих претендентов.

Однако Фамин больше не занимает свой пост из-за бурных недель в французской команде. С летнего перерыва команду возглавляет Оливер Оукс. Несмотря на то, что итальянский Флавио Бриаторе, главный тим-менеджер Михаэля Шуммера во время его первых двух чемпионских титулов, выступает в качестве советника в Алпин, ходят слухи, что он также вовлечен в менеджмент Джека Доохана.

Неудача для Мика Шуммера

Это значит, что еще одна возможность ускользнула от Мика Шуммера. Сын рекордного чемпиона Формулы 1 выступал за Haas в 2021 и 2022 годах, но у него были трудности под руководством тим-менеджера Гюнтера Штайнера и он не получил продления.

С января 2023 года он выступает в качестве резервного и тестового пилота для Мерседес, но не рассматривается на место, которое освободится с переходом Льюиса Хэмилтона в Ferrari в следующем году. instead, 17-летний итальянский пилот Кими Антонелли имеет наилучшие шансы.

В будущем команда Audi по автогонкам все еще может быть вариантом для Мика Шуммера. На данный момент единственным подтвержденным пилотом для Sauber, который будет приобретен немецким автопроизводителем с следующего сезона, является Нико Хюлькенберг.

Главный тим-менеджер будет британцем Джонатаном Уитли, переходящим из Red Bull. Руководителем проекта будет итальянский Маттиа Бинотто, который имеет тесные связи с Миком Шуммером, так как управлял им в академии «Феррари» для молодых пилотов.

Мик Шуммер и Джек Доохан дружат уже давно, и их отцы, Мик Доохан и Михаэль Шуммер, также тесно связаны.

Амбиции Мика Шуммера в автоспорте выходят за рамки Формулы 1, так как он проявлял интерес к участию в различных автоспортивных событиях.

Несмотря на дружбу, борьба за место в Алпин между Миком Шуммером и Джеком Дооханом была напряженной, что свидетельствует о их преданности карьере в автоспорте.

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