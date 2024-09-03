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ПанорамаНовостиПфорцхайм

"Никакой традиционной водяной ямы": кафе запрещает носить неформальные брюки

Владелец кафе установил объявление: Собаки запрещены внутри, а также трек buona. Изучаем причину этого решения и определяем, является ли владелец новатором.

 and  Anne Legman
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- "Никакой традиционной водяной ямы": кафе запрещает носить неформальные брюки

После Негативных Встреч с Людьми в Тренировочных Штанах, Власник Ресторана в Пфорцхайме Теперь Отказывает Входу Неопрятно Одевшимся Посетителям и Предупреждает Их С помощью Знака. Мужчины в Тренировочных Штанах Неуважительно Относились и Даже Портили Его Заведение, Объяснил Ламрос Петру из Арт Кафе. "Мы Не Бар, Не Дыра, Мы Кафе", - Повторил Он. Ранее, Когда Он Обращался к Посетителям с Просьбой Обратить Внимание на Их Одежду, Они Часто Ему Возражали, Спрашивая, "Где Это Написано?"

В Течение Нескольких Недель Рядом С Входной Дверью Висит Знак, Запрещающий Вход Собакам и В Тренировочных Штанах - С Красным Кружком и Зачеркнутым Знаком. Петру Подтверждает, Что Это Не О Снобистском Дресс-Коде, А О Сохранении Опрятного Внешнего Вида. "Проблема Не в Тренировочных Штанах, А в Людях, Которые Их Носят", - Сказал Он. Он Часто Наблюдает, Как Люди Носят Одну и ту же Пары Дней. Это Неопрятно. Об этом Первоначально Сообщалось в "Пфорцхаймер Цайтунг".

Гастрономы Имеют Право Отказать в Услуге

Особенно, Речь Идет о Серых Тренировочных Штанах. "Эти Типы Штанов и Те, Кто Их Носит, Порют Мое Заведение, Если Я их Впущу", - Сказал Петру. Он Может Свой Отказ в Услуге. Знаки Уже Дают Результат, Особенно Успокаивая Молодых Девушек. У него нет Проблем с Широкими, Удобными Штанами или Даже Современными, Стильными Тренировочными Штанами. Тренировочные Штаны могут Быть Уместны Сегодня.

Такие Правила Законны, По Словам Представителя Ассоциации Ресторанов Дехога в Баден-Вюртемберге. "В рамках Своих Домовых Прав, Гастрономы Могут Установить Дресс-Код для Своего Учреждения, Это Не проблема", - Сказал Даниель Охл Германскому Пресс-Агентству. Ключевым является Соблюдение Правил Закона об Общем Равномерном Обхождении - Так, Например, Никто Не Дискриминируется из-за Своего Этнического Происхождения.

Происхождение или Религия Не Влияли на Решение Петру. Его Клиентура Состоит из Людей в Возрасте от 18 до 80 лет, Студентов, Работников, Регулярных Посетителей и Окказиональных Посетителей. "У меня Есть Всего Понемногу", - Сказал Он (Коллоквиально для "У меня Есть Всего Понемногу"). "Но у меня Нет Никакого Сволочи". Важно То, Чтобы "Люди Вели Себя Достойно".

Его Вывод После Первых Недель: "Все Чувствуют Себя Уютно, Так и Должно Быть". Он Даже Планирует Выставить Более Крупную Версию Знака.

Опрятный Внешний Вид vs. Неопрятная Одежда

Люди из Пфорцхайма в Общем Согласны. Многие Прохожие Выразили Понимание в Опросе. Йоханнес Энгельн Назвал это Успешным Экспериментом. Большинство Поддержанных Ссылаются на "Декорум" и То, Что Джинсы Смотрятся Чище. Неопрятный Внешний Вид в Тренировочных Штанах Уместен Дома. Только Один Человек Охарактеризовал Запрет Петру как "Отвратительный". Каждый Имеет Право Жить Так, Как Хочет.

Нужно Рассматривать Правила Одежды в Широком Контексте, Сказал Охл из Дехога: "Гастрономический Опыт Также Включает Certain Атмосферу. И Гости Внесли Значительный Вклад в Атмосферу". Даже Купальники Иногда Запрещены.

Петру Не Первый Иннкепер, Который Запретил Тренировочные Штаны. Коллеги Принимали Такие Меры в Штутгарте и Мюльхайме ан дер Рухр в Северном Рейне-Вестфалии в Недавние Годы.

Знак в Арт Кафе в Пфорцхайме, принадлежащий Ламросу Петру, специфически запрещает вход в тренировочных штанах, как указано в правилах дресс-кода. Решение Петру внедрить это правило не основано на снобистском дресс-коде, а на поддержании опрятного вида в своем заведении.

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