Никаких золотых медалей для Индии: почему самая густонаселенная страна мира не выигрывает на Олимпийских играх

Тогда, с почти идеальным выстрелом, Биндра завоевал первое в истории Индии золото в личном зачете на Олимпийских играх.

Это было историческое достижение, которого многие в Индии надеялись, что оно может стать поворотным моментом для гигантской страны после многих десятилетий неудач на Олимпийских играх.

Но 16 лет, четыре летних Олимпиады и всего одна дополнительная золотая медаль спустя, эти мечты в основном не материализовались.

Индия, дом для более чем 1,4 миллиарда человек, является самой населенной страной в мире, согласно данным ООН. В 2022 году Индия обогнала Великобританию, став пятым по величине экономическим центром в мире, и в прошлом году стала одной из немногих стран, успешно посадившей космический аппарат на Луну. И она возглавляется амбициозным премьер-министром, имеющим широкое влияние на мировой арене.

Но когда дело доходит до Олимпийских игр, Индия не дотягивает до своего веса.

Индия завоевала всего шесть медалей в Париже, не дотянув до своего рекорда семи медалей на Токийской Олимпиаде в 2021 году.

США, с населением менее четверти от населения Индии, возглавили таблицу с 126 медалями, за ними следовала Китай с 91 медалью.

Индия заняла 71-е место в таблице медалей, уступив странам с гораздо меньшим населением, таким как Грузия, Казахстан и Северная Корея.

С момента своего дебюта в 1900 году Индия завоевала всего 41 олимпийскую медаль, все на летних играх.

"Нет никаких сомнений в том, что Индия была аутсайдером на Олимпийских играх и в общем в мировом спорте", - сказал Ронойой Сен, автор книги "Нация в игре: История спорта в Индии".

"Если посмотреть на соотношение населения к медалям, то, скорее всего, это худший показатель".

Среди ярких моментов для Индии в Париже, меткий копьеметатель Нейрадж Чопра добавил серебро к золоту, завоеванному им на Олимпиаде в Токио в 2020 году, а стрелок Ману Бхакер завоевала две бронзы, став первой индийской женщиной, выигравшей две медали на одних играх.

Винesh Phogat, известная своей публичной ролью в протестах против сексуальных домогательств, стала первой индийской женщиной, квалифицировавшейся в финал в женском вольном стиле до 50 кг - но была дисквалифицирована за несоответствие весовой категории. В среду ее апелляция на серебряную медаль была отклонена Спортивным арбитражным судом.

CNN обратился за комментарием к Индийской олимпийской ассоциации по поводу выступления команды в Париже.

Основные препятствия

Неиспользованный олимпийский потенциал Индии можно объяснить несколькими факторами, согласно экспертам, при этом недостаточное финансирование спорта является основной проблемой.

Нью-Дели никогда не вкладывал ресурсы в национальную программу подготовки, подобную программам традиционных олимпийских держав, которые давно считают золотые медали символом национальной силы, сказал Сен.

"Для стран, подобных США, Китаю и (бывшему) СССР, спорт был очень важной частью их молодой национальной истории, это был способ получить глобальное признание и славу", - сказал он.

Самые успешные олимпийские страны также идентифицируют и развивают таланты с раннего возраста, добавил он, указав на Китай, где "вы видите, как детей тренируют с того момента, когда они начинают ходить".

Индийские спортсмены часто сталкиваются с препятствиями, такими как недостаточное финансирование и отсутствие доступа к сооружениям, говорят аналитики.

"Когда люди говорят о 1,4 миллиарде человек и всего шести медалях, это полностью неправильная новость, потому что... 1,39 миллиарда человек не имеют доступа к спортивным сооружениям", - сказал Бориа Маджумдар, спортивный аналитик и автор книги "Мечты миллиарда: Индия и Олимпийские игры".

Индия отправляет гораздо меньше спортсменов и сопровождающих, чем команды, подобные США, сказал Маджумдар. Например, в Париж отправилось 117 индийских спортсменов по сравнению с почти 600 американцами.

Индия также сталкивается с более широкими проблемами здравоохранения, которые препятствуют развитию и ограничивают спортивный потенциал с детства, утверждают эксперты.

Индия заняла 111-е место из 125 стран в отчете Индекса глобального голода 2023 года. При 18,7% она имеет самый высокий в мире уровень детской малокровия - число детей, которые слишком худы для своего роста, отражая острое недоедание. Более чем треть детей в возрасте до пяти лет в Индии страдают от отставания в росте из-за плохого питания, согласно отчету.

"Пока мы не решим некоторые из этих базовых проблем, связанных с питанием, будет очень сложно добиться больших успехов на самом высоком уровне спорта, где победы измеряются миллисекундами", - сказал Сен.

Еще одним препятствием на пути к олимпийскому прогрессу является дополнительные барьеры, с которыми сталкиваются женщины-спортсменки в Индии, в стране, которая остается глубоко патриархальной.

"С самого детства, когда я начала заниматься борьбой, меня дразнили, говоря, что 'она девочка, что она может сделать, зачем она участвует в мужском спорте?'", - сказала Сакиши Малик, индийская борец, выигравшая бронзу на Олимпиаде в Рио в 2016 году.

Малик ушла из борьбы в прошлом году посреди скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах против главы индийской борьбы, что привело к тому, что Малик, Фogat и другие борцы спали на улицах Дели в течение недель, требуя действий.

"Я оставила свой спорт, который я люблю больше всего, ради этой борьбы, потому что я несу ответственность за защиту более молодых спортсменов, которые придут после меня. Вещи должны измениться".

Неиспользованный потенциал

Хотя общее выступление Индии в Париже, возможно, не впечатлило, фанаты праздновали достижения своих медалистов в социальных сетях в приступе гордости и восхищения.

Индивидуальные спортсмены имеют силу мобилизовать нацию, сказал Маджумдар.

"Подумать только, что вся страна смотрит на метание копья в 2 часа ночи из-за одного человека, это революция", - сказал он, имея в виду миллионы, которые смотрели дома, когда индийский Чопра завоевал серебро в Париже.

Индия имеет огромный олимпийский потенциал, что, возможно, лучше всего подчеркивается ее статусом в крикете, который является самым популярным видом спорта в стране и в котором она стала доминирующей глобальной силой.

Крикет не включался в Олимпийские игры с 1900 года, но должен вернуться на Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 2028 году, что вызывает волнение у индийских фанатов и игроков, которые будут бороться за золото.

В то время как многомиллиардный индийский премьер-лиг крикета является самым заметным признаком инвестиций в спорт в стране, другие виды спорта также получили стимул в последние годы tanto от увеличения корпоративного спонсорства, как от государственного финансирования.

В 2018 году премьер-министр Нарендра Моди запустил программу "Кхело Индия" или "Давайте играть в Индии", которая призвана возродить спортивную культуру в стране, выявляя и финансируя многообещающую молодую талантливую молодежь, особенно в сельских районах.

В том же году Индия также обновила свою программу "Целевой олимпийский подиум" (TOPS), которая поддерживает и финансирует тренировки, международные соревнования, оборудование и тренерскую деятельность для элитных спортсменов.

На данный момент министерство спорта Индии выделило почти 260 миллионов долларов на развитие спортивной инфраструктуры в рамках программы "Кхело Индия".

Автор статьи отмечает растущее осознание в Индии потенциала "мягкой силы" глобального спортивного успеха, что иллюстрируется тем, что Моди находит время поздравить олимпийских медалистов.

"Я ценю усилия индийской команды на играх", - написал он в X в понедельник. "Все спортсмены показали свой лучший результат, и каждый индиец гордится ими".

На прошлогоднем ежегодном собрании Международного олимпийского комитета в Мумбаи Моди заявил спортивным чиновникам, что Индия будет подавать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года, как сообщает Ассошиэйтед Пресс.

Международный олимпийский комитет также ожидает скорого добавления индийского спонсора в свой список из 15 топ-уровневых партнеров, которые в совокупности принесли играм почти 740 миллионов долларов в прошлом году - еще один знак растущих олимпийских амбиций Индии.

Спортивный аналитик Бориа Маджумдар считает, что лучшие дни Индии на Олимпийских играх еще впереди.

"Я думаю, что путешествие только начинается, но это не произойдет в одночасье", - сказал он, отмечая, что Индия тратит лишь небольшую часть расходов США на спортивную инфраструктуру.

"Я считаю, что в течение следующего десятилетия Индия имеет потенциал войти в число лидеров по количеству медалей".

Несмотря на значительный рост населения и экономики, Индия по-прежнему не оправдывает ожиданий на Олимпийских играх, завоевав всего 41 медаль с момента своего дебюта в 1900 году, и лишь шесть медалей на Олимпиаде в Париже 2024 года. Это резко контрастирует с более мелкими нациями, такими как Грузия, Казахстан и Северная Корея. Одним из ярких моментов для Индии на Олимпиаде в Париже был метание копья Неерадж Чопра, который добавил серебряную медаль к своей золотой медали с Олимпиады в Токио 2020 года. Однако такие проблемы, как недостаточное финансирование спорта, нехватка средств, отсутствие доступа к объектам и более широкие проблемы со здоровьем, замедляют прогресс Индии на Олимпийских играх.

В свете этих вызовов инициативы, такие как "Кхело Индия" и обновленная программа "Целевой олимпийский подиум", направлены на выявление и финансирование многообещающей молодой талантливой молодежи, особенно в сельских районах, а также на обеспечение тренировок, международных соревнований, оборудования и тренерской деятельности для элитных спортсменов. С увеличением корпоративного спонсорства, государственного финансирования и растущим признанием потенциала "мягкой силы" глобального спортивного успеха, аналитики, такие как Бориа Маджумдар, считают, что лучшие дни Индии на Олимпийских играх еще впереди, и страна имеет потенциал войти в число лидеров по количеству медалей в течение следующего десятилетия.

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