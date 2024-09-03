- Никаких сбоев в маршруте не ожидается в следующем году.

Несмотря на дополнительные расходы, связанные с "билетом Германии", на данный момент не планируется временное закрытие железнодорожных линий в Саксонии-Анхальт. Представитель региональной компании общественного транспорта (Наса) подтвердил это в ответ на запрос. В настоящее время ведутся переговоры о расширении и модернизации пакта между федеральным правительством и землями, который должен стать значительной основой для будущего финансирования.

Земли испытывают экономическое давление из-за растущих расходов. В июне Шлезвиг-Гольштейн объявил о сокращениях: он должен экономить деньги и не сможет гарантировать полное обеспечение региональных железнодорожных перевозок с 2025 года, как они заявили - будет сокращено два процента железнодорожных услуг. Цель состоит в том, чтобы преодолеть этот разрыв в обозримом будущем.

Политики из местного региона рассматривают возможность выхода из "билета Германии"

Другой спорный вопрос - плата за "билет Германии", который предоставляет неограниченное использование автобусов и поездов по всей стране для регионального и местного транспорта по цене 49 евро в месяц. На следующий год транспортные министры земель объявили о повышении цен. Недавно округа в Саксонии-Анхальт угрожали отказаться от "билета Германии". Причиной этого является разногласие по вопросу финансовой компенсации между землей и муниципалитетами.

Текущие дискуссии об расширении и модернизации пакта в сфере транспорта и связи между федеральным правительством и землями направлены на обеспечение будущего финансирования. В свете бюджетных ограничений некоторые земли, такие как Шлезвиг-Гольштейн, исследуют способы сокращения расходов на региональные железнодорожные перевозки, что может повлиять на качество и доступность таких услуг.

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