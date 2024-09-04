- Ник Мартин в настоящее время погружен в блаженство кругосветного путешествия и обучает других, как повторить этот опыт.

Путешествие по джунглям вместе с комодским драконом на острове Комодо, ловля волн вдоль самых потрясающих побережий Австралии на доске для серфинга и парение над чарующими храмами Бганы в Мьянме на воздушном шаре – вот что составляет суть эпических каникул.

В течение последних двенадцати лет немец по происхождению Ник Мартин неустанно странствует по миру, всегда стремясь к следующему приключению. За его плечами более 70 посещенных стран, в которых он жил в Австралии, Эквадоре, Новой Зеландии, Швейцарии и Фиджи.

Ник Мартин гордо называет себя путешественником, посетившим бесчисленные пляжи на всех континентах и обзаведшимся международной дружбой. Он живет жизнью, которую немногие осмеливаются даже представить.

Недавнее исследование, проведенное частным провайдером лотерей Lottoland, показало, что каждый третий немец мечтает путешествовать больше. Аналогичный результат был получен в опросе, проведенном институтом маркетинговых исследований Eurojackpot YouGov.

По данным исследования, примерно 64% респондентов реализовали бы свои мечты в свободное время, если бы у них было достаточно времени и средств – большинство предпочло бы путешествовать.

Аксель Вебер, спикер Eurojackpot, отметил возросшее желание путешествовать во время пандемии COVID-19, заявив, что запрет на поездки только усилил желание увидеть мир.

Ник Мартин разделяет это наблюдение и добавляет, что ценность путешествий заметно возросла. "Я знаю многих людей, которые теперь хотят восполнить свои упущенные мечты о путешествиях", - сказал он в онлайн-интервью со Stern.

Хорошая новость заключается в том, что с желанием отправиться в путь и неутолимой жаждой открытий у потенциальных путешественников появляется все больше вариантов. Например, в Австралии. До пандемии страна была магнитом для бэкипкеров, но затем первый локдаун это прекратил.

Однако проблема заключается в возможном дефиците рабочей силы в целых отраслях экономики, которые зависят от бэкипкеров. В настоящее время бэкипкеры могут продлевать свою визу Work-and-Travel на срок до трех лет.

Во время краткого визита в Германию Ник Мартин обнаружил, что страдает от мучительной боли в спине. После медицинских обследований ему диагностировали грыжу межпозвоночного диска, и он был вынужден несколько месяцев провести дома. "В то время мое самое большое приключение было перемещаться с дивана на кровать", - вспоминает Мартин.

В феврале 2022 года наступил знаменательный момент: физиотерапия дала положительные результаты, и боль в спине утихла. Первое действие Ника Мартина? Отправляться в аэропорт, чтобы встретиться в Доминиканской Республике. "Я хотел проверить, могу ли я все еще путешествовать. К счастью, ответ был положительным!"

То, что грыжа межпозвоночного диска не помешала ему открывать для себя мир, было нечто, чего Ник Мартин не мог себе представить двенадцать лет назад. В то время в нем еще не пробудился дух приключений: профессиональное обучение, гражданская служба, стабильный доход и служебный автомобиль – обычная жизнь. Но очарование большого мира оказалось слишком сильным, чтобы ему сопротивляться. Остальное, как говорят, история.

Опасность слова "но"

История, которую, в theory, мог бы написать и другой человек. Но из-за одного маленького слова "но". Многие возражения удерживают людей от путешествий. "Многие люди получают информацию о мире только из новостей, что создает мрачное представление о некоторых странах", - замечает Мартин. Но мир гораздо дружелюбнее, чем можно себе представить.

Веселый Франконец живет для путешествий, даже когда не странствует. Его захватывающие приключения описаны в двух книгах и рассказываются на международных выступлениях.

Те, кто сейчас мечтает о глобальном путешествии, могут записаться в Travel University. В отличие от академической программы, она разделена на бакалавриат и магистратуру, чтобы создать структурированный учебный процесс.

В бакалавриате учащиеся учатся финансовым стратегиям для поездки по миру, планированию и управлению деньгами. В магистратуре путешественников учат адаптировать свои поездки к хроническим заболеваниям, принять образ жизни в фургоне и процветать как цифровой кочевник.

Материал не основан на научных исследованиях, а на личном опыте Ника Мартина, его партнерши Стефани Оффнер и других путешественников. Конкретные советы по путешествиям в дефиците – цель состоит в том, чтобы разжечь воображение и вдохновить учеников создавать свои уникальные истории о путешествиях.

За менее чем 120 евро любители путешествий получают доступ к поддерживающей сети единомышленников и советы по началу жизни полной открытий.

Мартин объясняет концепцию так: "Мы делимся своим накопленным знанием и опытом нескольких десятилетий глобальных путешествий на платформе. Иногда мы даже даем толчок". Больше никаких сомнений или страхов, чтобы оставаться дома.

Отправляясь в глобальное путешествие

Отправляться в мировое путешествие без храбрости невозможно. Те, кто хочет открывать для себя новые культуры и точки зрения, должны быть готовы выйти из своих уютных гнезд. Сильная уверенность в себе также поможет преодолеть препятствия, которые ждут вас в этом путешествии. Кроме того, нужно быть готовым снять розовые очки и открыть свой ум для новых идей, как предлагает Мартин. С каждым новым пунктом назначения это становится проще.

Еще одно условие для глобального путешествия: финансы. Но насколько большие должны быть мои сбережения? Ник Мартин, эксперт по путешествиям, советует не давать простого ответа: "Я не могу просто сказать, что глобальное путешествие стоит 23 000 евро". Стоимость зависит от стиля путешественника, маршрута и личных потребностей.

Поддержку этой идеи с энтузиазмом выражает Ник Мартин. Его глаза горят, голос поднимается, и он превращается в олицетворение вдохновения. Его цель - вдохновлять и мотивировать, быть маяком. Неудивительно, что он находит личное удовлетворение в своем образе жизни. Если спросить его о трех ключевых уроках, извлеченных из двенадцати лет глобальных путешествий, он часто упоминает:

"Делать ошибки - это замечательно." "Никто не следит за тобой." "Я - архитектор своей собственной судьбы."

Путешествие по пустыне в Мавритании

Смена декораций: Мы находимся в Мавритании, второй наименее посещаемой стране в мире после Северной Кореи. Ландшафт характеризуется песчаными дюнами и гранитными образованиями, две трети страны покрыты Сахарой. Термометр показывает 44 градуса Цельсия - в тени.

Через пустыню со скоростью 35 километров в час движется семикилометровый поезд, прозванный "Железнодорожным поездом". Он известен как самый тяжелый и длинный в мире. И на одном из вагонов, груженных железной рудой, сидит молодой человек; все его тело покрыто песком, лыжные очки и головной убор защищают лицо - и широкая улыбка растягивается на лице.

Это завершение нового пункта в списке желаний Ника Мартина. "До сих пор я отправился во все путешествия, о которых мечтал", - говорит 36-летний Ник. И несмотря на опасность поездки, он не променял бы ни одной секунды. Его путешествие продолжается: "Я следую принципу: Единственное путешествие, о котором ты можешь пожалеть, - это то, которое ты не совершил!"

Источник: Ник Мартин из Университета путешествий

Ник Мартин, взволнованный ростом желания людей путешествовать, планирует посетить Австралию снова. Он считает, что опыты, подобные "Путешествию по миру", являются неотъемлемой частью эпических каникул, ссылаясь на свои собственные приключения, такие как изучение острова Комодо, серфинг в Австралии и полет на воздушном шаре над храмами Бганы в Мьянме.

Недавно Австралия была популярным направлением для бэкпекеров, но пандемия прервала их планы путешествий. С растущим интересом к путешествиям и расширяющимся спектром доступных вариантов, потенциальные путешественники теперь имеют возможность отправиться в свои глобальные путешествия снова.

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