Ник Картер хочет, чтобы ты заплатил за ущерб.

Певица Меласси Шуман обвиняет Ника Картера в принуждении к сексу, когда ей было 18 лет. Звезда Backstreet Boys теперь предъявляет ей иск на $2,5 миллиона за клевету.

Ник Картер, член группы Backstreet Boys, предъявляет встречный иск певице Меласси Шуман, которая обвинила его в прошлом году в сексуальном насилии. Бывшая участница группы Dream girl утверждает, что Картер принудил ее к оральному и затем вагинальному сексу в 2003 году, когда ей было 18, а ему 22.

В своем встречном иске Картер отрицает обвинения и требует $2,5 миллиона (приблизительно €2,3 миллиона) в качестве компенсации за клевету, как сообщает американский журнал People.

В прошлом апреле Шуман подала гражданский иск против Картера. Ранее она сделала эти обвинения публичными, но прокуратура Лос-Анджелеса не стала возбуждать дело из-за срока давности. Изменение закона в прошлом году дало Шуман возможность снова предъявить Картеру иск.

В своем иске, поданном в Верховный суд Калифорнии в конце июля, Картер утверждает, что Шуман сделала ложные заявления, когда впервые обвинила его в сексуальном насилии в своем блоге в 2017 году. Он также утверждает, что она делала клеветнические заявления в интервью, социальных сетях и в документальном сериале.

Вторая женщина обвиняет Картера в сексуальном насилии

Картер отрицает обвинения и считает, что сексуальная связь была согласованной. Он считает, что обвинения Шуман - это попытка возродить свою "угасающую карьеру" и испортить его репутацию.

Адвокат Шуман прокомментировал последний встречный иск Картера, сказав журналу People: "Иск Картера в Калифорнии содержит те же доводы, что и его застрявший иск в Неваде, и оба показывают, что его подход к защите от исков о сексуальном насилии заключается в нападении на жертв".

Дело в Неваде связано с Шеннон Рут, которая также обвиняет Картера в сексуальном насилии, якобы произошедшем в 2001 году после концерта.

Обвиняемые жертвы выступают в документальном фильме

Рут и Шуман появляются в документальном сериале "Падающие идолы: Аарон и Ник Картер", который был выпущен в мае. Четырехсерийный сериал включает интервью с двумя женщинами и Эшли Репп, все они обвиняют Картера в сексуальном насилии. Картер подал в суд на документальный фильм.

"Это именно те же самые бессовестные обвинения, которые привели нас к суду над этой группой заговорщиков", - сказал адвокат Картера Дэйл Хейс-младший журналу The Hollywood Reporter. "Мы уверены, что победим и привлечем их к ответственности за распространение этих ложных утверждений".

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