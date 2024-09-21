Незваный человек вломился в брачную церемонию Томаса Готтшалка.

Томас и его жена Карена, оба ветераны развлекательной индустрии, посетили Мюнхен, чтобы впервые публично появиться как семейная пара. Томас был одет в стройный костюм и бабочку, а Карена сияла элегантностью в длинном серебряном платье с грубыми плечами, демонстрируя свою связь с городом, который они оба любят. В интервью RTL Томас объяснил: "Было много способов представить Карену обществу Мюнхена, но опера занимает особое место в наших сердцах".

В Баварской государственной опере они присутствовали на ужине на сцене и делились историями о своей скромной свадьбе. Церемония состоялась на Ибице 23 августа в присутствии небольшой группы гостей. Карена, которая взяла фамилию мужа, предпочла небольшую интимную церемонию. "Я была подружкой невесты много раз, и каждый раз это было стрессово для пары", - сказала она. "Я просто хотела насладиться каждым моментом с Томасом, от начала до конца, и это возможно только с частной встречей".

Кошачий инцидент

Однако их особенный день не обошёлся без небольшой суматохи. Карена поделилась забавной историей о кошачьем инциденте, который угрожал сорвать её грандиозное появление. "Кот выскочил из куста и запутался в моём подоле как раз тогда, когда я собиралась идти по проходу", - рассмеялась она. "Мне пришлось остановиться, распутать кота, прогнать его обратно в куст и только потом идти по проходу - на десять минут опоздав!"

После того, как они поделились историей своей свадьбы, Томаса и Карену, теперь знаменитую пару, смотрели с восхищением в обществе Мюнхена. В опере они с ностальгией вспоминали свой уникальный свадебный день, полный смеха и памятных происшествий, в том числе и кошачье вмешательство во время грандиозного появления Карены.

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