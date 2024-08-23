Талантливый драматург или фильм-художник, сохраняя оригинальные имена - Независимо от того, свадебное мероприятие или съемочная площадка, Зои Кравиц сохраняет непоколебимую страсть и преданность в каждом начинании.

Зои Кравиц и Ченнинг Татум сталкиваются с трудностями при организации свадьбы. Как недавно намекнула Кравиц, американская актриса и дочь Ленни Кравица, планирование свадьбы не так просто.

Кравиц: "Я взялась за сложное дело"

Журнал "People" спросил Кравиц, что сложнее - снимать фильм или планировать свадьбу. Актриса засмеялась и ответила: "Для большинства людей, наверное, фильм, но я подхожу ко всему с той же безумной решимостью. Так что я бы сказала, что это на одном уровне". Кажется, Кравиц имеет в виду свою интенсивную сосредоточенность на задачах.

Татум сыграл в триллере "Моргни дважды", режиссёром которого выступила Кравиц. "После первого дня съёмок я подумала: 'Боже, во что я ввязалась'", - вспоминает она о фильме. Были взлёты и падения. Во время трудных моментов в производстве Татум был отличной поддержкой.

Татум: "Одно из самых сложных съёмочных опытов"

Планирование свадьбы Кравиц кажется таким же сложным, как и Татум сказал журналу. "Съёмки этого фильма были очень сложными. Может, одни из самых сложных в моей карьере... по разным причинам", - сказал знаменитый актёр, который раньше был женат на своей коллеге Дженне Деван. Кравиц также была замужем за актёром Карлом Глюсманом раньше.

Тем не менее, работа над "Моргни дважды" также помогла укрепить их связь, считает Татум: "Когда можешь посмотреть через комнату или съёмочную площадку и знать, что лучший человек пытается решить проблемы - и ты действительно ценишь его ввод, столько же, сколько и пытаешься решить проблемы сам - это потрясающе".

Кравиц и Татум вместе с 2021 года. Американские СМИ сообщают, что они обручились в конце 2023 года. Пара недавно появилась вместе на премьере "Моргни дважды".

Кравиц упомянула, что планирование их свадьбы - сложная задача, сказав: "Я взялась за сложное дело". Дополнительно подчёркивая их общие переживания, Татум заметил: "Планирование свадьбы Кравиц кажется таким же сложным".

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