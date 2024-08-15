- Незаконный сбор мусора в лесу: ассоциации обеспокоены

Незаконное dispose отходов все чаще становится проблемой в Нижней Саксонии. Количество отходов резко увеличивается, предупреждает Филипп фон Олдерсхаузен, президент Ассоциации лесопользователей Нижней Саксонии. Лесные хозяйства Нижней Саксонии также обеспокоены. Они сообщают, что все виды отходов - от коммерческих, садовых или строительных до специальных и крупногабаритных - выбрасываются в лес.

Нет данных о количестве отходов и случаев в Нижней Саксонии. Ситуация с данными сложная, как сообщается. По словам Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) Нижняя Саксония, особенно опасно для экосистемы выбрасывать в лес батареи, электроприборы и крашеную старую древесину. Эти отходы содержат химические компоненты или токсины, которые могут загрязнять грунтовые воды.

Отходы представляют угрозу для дикой фауны и флоры. По словам Ассоциации лесопользователей, дикие животные легко могут запутаться в пластиковых пакетах или сетях и пораниться об стекло. Но даже, казалось бы, безобидные садовые отходы могут нарушить экосистему. Внедренные семена или насекомые могут представлять угрозу для местных растений и вытеснять их.

Выбрасывание отходов в лесу запрещено. В зависимости от типа и количества отходов могут быть наложены штрафы до 50 000 евро. Лесные хозяйства Нижней Саксонии сообщают о случаях незаконного сброса отходов и призывают граждан сообщать об этом. Сообщения очевидцев увеличивают шансы поймать виновных. Некоторые районы или города также имеют так называемые приложения для сообщений об отходах, с помощью которых отходы, найденные в лесу, можно быстро и легко сообщить.

Несмотря на запрет на disposal отходов в немецких лесах, незаконный сброс по-прежнему остается проблемой в Нижней Саксонии. Эта вредная практика не ограничивается коммерческими или строительными отходами, но включает в себя различные виды, такие как батареи и крашеную старую древесину, которые могут загрязнять грунтовые воды в Германии из-за своих токсичных веществ.

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