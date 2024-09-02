Незаконное сексуальное насилие и плен: тяжкое заключение для тренера по жизни

38-летний индивидуум, базирующийся в Южной Германии, ложно позиционировал себя как "коуч по жизни", в основном фокусируясь на помощи женщинам. Однако его истинной целью было установить доминирование и сексуально assault эти женщин. Власти подтвердили как минимум семь случаев такого поведения. Кроме того, этого человека обвиняют в физическом насилии в отношении других, в том числе своего собственного ребенка. В результате он faces длительное тюремное заключение.

Этот так называемый "коуч по жизни" был приговорен к тюремному сроку в 11 лет и 6 месяцев за похищение, причинение тяжкого телесного вреда и изнасилование. Его брат также был признан виновным в пособничестве этим преступлениям и приговорен к трем годам тюремного заключения. Процедуры в основном проводились за закрытыми дверями, исключая общественность, за исключением объявления приговора.

Из-за чрезмерного употребления наркотиков главный подозреваемый был признан негодным к участию в судебном процессе до своего ареста в октябре 2022 года и, таким образом, не был обвинен в преступлениях, совершенных непосредственно перед этим. Окончательный приговор еще не вынесен.

По словам судьи Михаэля Хааса, этот человек проводил несанкционированные онлайн-семинары и "семинары по развитию личности" у себя дома, позиционируя себя как "коуч по жизни". Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, ему удалось завоевать популярность.

Судья: Женоненавистнический "коуч по жизни"

Судья Хаас охарактеризовал поведение подсудимого как "женоненавистническое". С 2019 года этот человек эксплуатировал свои предложения по коучингу в Walldürn, чтобы намеренно беспокоить женщин. В период с 2019 года по его арест в октябре 2022 года он якобы assault семь женщин, трое из которых были удерживаемы. Двух других женщин, своего ребенка и трех мужчин также якобы физически избивали. В общей сложности, якобы, есть 13 жертв. 25-летний брат подсудимого обвиняется в поддержке этих действий и даже в изнасиловании женщин.

В октябре 2022 года жертва успешно сделала экстренный звонок, что привело к рейду полиции на дом и аресту подозреваемых. Главного подсудимого первоначально содержали в психиатрической больнице, но с мая 2023 года он находится в предварительном заключении.

Начавшись в начале февраля, обширный судебный процесс проходил при закрытых дверях по просьбе соистцов, в том числе супруги подсудимого, а также прокуратуры из-за чувствительной и личной информации о жизни соистцов. Просьба была удовлетворена судом.

Изначально братьев планировалось судить отдельно, но после решения Высшего регионального суда в Карлсруэ их дела были объединены в одно судебное разбирательство. Обвинительное заключение составляло несколько сотен страниц, а сам процесс длился более 27 основных судебных дней, в ходе которых были заслушаны тридцать свидетелей и одиннадцать экспертных свидетелей.

Александр Брungs, член правления Немецкой ассоциации коучинга, написал статью для делового журнала "Business Punk", в которой он оценил, что в Германии в то время было более 50 000 коучей, из которых только четверть имели признанные квалификации. "Остальные часто являются шарлатанами", - заявил он. Чтобы защитить клиентов, Брungs советует выбирать коуча, который является членом профессиональной ассоциации, так как это гарантирует "определенный уровень качества".

Действия подсудимого в отношении женщин, в том числе физическое и сексуальное assault, классифицируются как изнасилование. 25-летний брат подсудимого также обвиняется в изнасиловании женщин.

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