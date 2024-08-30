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Невысказанный союз двухлетней давности

Йоланда Хадид получила предложение руки и сердца от своего многолетнего партнера Джозефа Джинголи,ेट

 and  Max Becker
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Йоланда Хадид и профессиональный строитель Джозеф Джинголи, как было показано в 2019 году,...
Йоланда Хадид и профессиональный строитель Джозеф Джинголи, как было показано в 2019 году, maintained a seven-year relationship.

- Невысказанный союз двухлетней давности

Близится свадьба для Йоланды Хэдид (60) и Джозефа Джинджоли? Йоланда Хэдид, известная по "Реалити-шоу домохозяек Беверли-Хиллз", встречается со своим партнером с 2017 года, и они помолвлены уже два года. Актриса объявила эту новость 29 августа американскому изданию "People". Помолвка состоялась в 2022 году во время отпуска на родине Йоланды, в Нидерландах.

Поговаривали об Engagement в течение некоторого времени до официального подтверждения. Хэдид называла Джинджоли своим женихом в последнем выпуске архитектурного журнала "Architectural Digest". Пара пока не раскрыла никакой дополнительной информации об Engagement.

Это будет третьим браком Хэдид

Прежде чем связать свою жизнь с Джозефом Джинджоли, Йоланда Хэдид была замужем дважды. В 1994 году она вышла замуж за девелопера недвижимости Мохамеда Хэдида (75), с которым у них трое детей: дочери Гизелен (29) и Белла Хэдид (27), обе международные супермодели, и сын Анвар (25). Пара рассталась в 2000 году. В 2009 году она вышла замуж за канадского музыкального продюсера Дэвида Фостера (74), но этот брак также закончился в 2017 году.

После расставания с Фостером Хэдид заявила, что "больше не хочет мужчин" и купила ферму. Ирония судьбы в том, что именно на этой ферме она встретила своего будущего партнера. "Я действительно начала сосредотачиваться. Я создала спираль любви и записала, чего хочу от мужчины, и затем, к моему удивлению, зазвонил колокольчик у ворот фермы", - призналась она в 2018 году программе "People Now".

Если свадьба состоится, это будет третьим браком Йоланды Хэдид. Йоланда и Джозеф сохраняют свои отношения и рассматривают возможность усыновления детей, что свидетельствует о их приверженности друг другу и потенциальной будущей семье.

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