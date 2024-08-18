Невысказанная предосторожность в отношении ФК "Бавария"

Еще раз, "Байер 04" и "ВФБ Stuttgart" встретились в четвертом напряженном матче за девять месяцев. Игроки "Баварии" наверняка пристально следили за этим. Несмотря на гол "Стuttgart", они не стали объявлять войну.

Фабиан Вольгемут был ошеломлен. Как спортивный директор "ВФБ Stuttgart", он стоял в зоне смешения, наблюдая за повтором празднования "Байера" в Суперкубке по телевизору. Легкое покачивание головой. Опять "Байер". В эпоху Вольгемута и Себастьяна Хенесса они стали настоящим грозным противником для "Стuttgart".

Дважды в чемпионате (1:1 и 2:2) и один раз в Кубке Германии (2:3), "Стuttgart" был близок к победе над непобедимыми. Дважды последний гол "Байера" вернул "Стuttgart" к реальности. И так было в этот бурный вечер в Leverkusen, закончившийся напряженной серией пенальти 3:4. "Байер 04" одержал победу, разбив надежды "Стuttgart" на первое звание с 2007 года.

"Две команды, стремящиеся заявить о себе"

"Игра всегда напряженная в Leverkusen", - сказал Вольгемут, вспоминая интенсивный матч. Двукратные чемпионы и вице-чемпионы продолжили там, где остановились в прошлом сезоне, вовлекаясь в захватывающую борьбу с открытыми подходами. "Игра, как всегда здесь, была захватывающей, с двумя командами, которые действительно хотели доказать свою ценность", - сказал спортивный директор "ВФБ". "К сожалению, результат снова был не в нашу пользу".

Виктор Бонифас открыл счет для "Стuttgart" на 11-й минуте, но они сохранили спокойствие. Через четыре минуты Энцо Миллот сравнял счет с линии штрафной. "Стuttgart" неоднократно угрожал воротам "Байера", попав в перекладину трижды (Эрмедин Демирович, Миллот и Паскаль Штенцель). Но во втором тайме "Стuttgart" взял инициативу. Почти сразу после своего выхода Франс Кратzig организовал удар Дениза Ундава слева, который забил с первого касания (63-я минута).

Новый подписание "Байера", Мартин Террье, был удален (37-я минута), что существенно изменило динамику игры. Было много стычек, споров и обсуждений - казалось, Суперкубок вот-вот выйдет из-под контроля. Рефери Тобиас Штилер с трудом сохранял порядок, показывая желтые карточки 11 раз и красную карточку один раз, часто вмешиваясь между капитанами. Было несколько споров на скамейках. Алонсо и Бонифас получили желтые карточки, и фанаты выразили свое недовольство громкими свистами.

"Байер" против "Стuttgart" стало чем-то вроде современной классики лиги. "После трех игр здесь всегда есть напряжение в этом соперничестве", - сказал Вольгемут о tension между чемпионами и вице-чемпионами.

Алонсо выпускает атакующие силы

В конце игры Хави Алонсо выпустил Флориана Вирца, Патрика Шика, Алехандро Гримальдо и Жерemie Фрипона, добавив "Байеру" топ-уровневую атакующую силу. Это было ясное заявление своей команде, фанатам и противникам. Те, кто может сделать такие замены, действительно благословлены. "Стuttgart" потерял контроль, и "Байер 04" продемонстрировал, почему они не проигрывали дома с мая 2023 года. Гримальдо и Вирц создали хаос на левом фланге, неуклонно продвигаясь вперед, как мотыльки, летящие на свет. Даже в меньшинстве их поздняя атака была вознаграждена голом Флориана Шика, организованным Гримальдо (88'), вернув "Команду Возвращения" из отпуска.

Перед окончанием игры Фрипон едва не промахнулся, и игра перешла к пенальти (дополнительное время не применяется в Суперкубке, но здесь было бы настоящее зрелище). Стрельбы "Байера" оставались спокойными, в то время как арендованный "Баварией" Кратzig и Силас промахнулись, оставив разочарованные лица на фанатах "Стuttgart".

Даже победитель матча Дениз Ундав был еще взволнован после игры. "Я не знаю, почему мы вдруг поддались давлению толпы и перестали играть в футбол", - сказал он в зоне смешения, озадаченный поздним спадом "Стuttgart". "Я не могу объяснить. Эти 'ненужные ошибки' не должны случаться против команды, подобной "Байеру", они накажут вас", - добавил он.

"Что действительно раздражает, так это когда вы играете с дополнительным человеком, а затем пропускаете гол и вдруг перестаете играть в футбол", - пожаловался Ундав. После удаления "Стuttgart" играл только длинными передачами. Он критиковал, говоря: "Если у вас есть три гиганта в обороне, как у них, вам не нужно играть длинными передачами".

Не типичный "ярмарочный кубок" - эмоции кипели после финального свистка

Беспорядки не закончились после финального свистка. Группы образовывались везде, разговоры шли отовсюду. Не знаешь, на что смотреть первым делом. Даже Хенесс и Вирц были вовлечены, а Миттельштедту пришлось увести своих товарищей по команде. Атмосфера была напряженной везде, в небольших горячих точках. Далеко не "ярмарочный кубок", арена кипела от беспорядков.

Все это часть игры, брат. Эмоции здесь гарантированы, сказал Ундав, успокоившись после матча, когда ntv.de спросили об инцидентах. "Байер тоже хотел выиграть не меньше нашего. Пока не переходишь границы, все нормально", - заявил он. Но затем добавил, что, возможно, "у некоторых было чересчур много эмоций" - и на поле, и за его пределами. "Приятно быть частью этого. Надеюсь, мы сможем обыграть Байер в следующий раз", - сказал он.

Несмотря на разочарование Вольгемута и Ундава после матча, команда сделала заявление, потерпев поражение. Несмотря на отсутствие лучшего форварда Серу Гвирасси, лидера обороны Вальдемара Антона и левого защитника Хироки Ито, а также несколько провалов в обороне, атака команды была очень похожа на стиль VfB/Hoeneß сезона 23/24, в котором они неожиданно заняли второе место. А что будет на этот раз?

Ясно, что Байер находится в прицеле. Это было очевидно уже в игре. "Это ясное заявление другим командам", - сказал капитан и вратарь Лукас Хradecky. Победа была "явным посланием, что мы хотим вернуться в борьбу". Команда, возможно, даже сильнее, чем в прошлом году, с тактическим полузащитником Алеикс Гарсией, защитником Жанюэлем Белосьяном и левым вингером Терьер. Байер все еще обладает последним ударом.

Тем не менее, для многих FC Bayern по-прежнему является фаворитом в новом сезоне Бундеслиги. Чемпионы, страдающие от отсутствия титулов, наступают с яростью и новыми игроками, а также новым тренером. RB Leipzig и Borussia Dortmund полны возрожденной надежды. VfB Stuttgart, в свою очередь, является своего рода диким картом, возможным X-фактором. Куда приведет этот путь, пока не ясно. С такими выступлениями, как в Суперкубке, VfB имеет потенциал остаться среди топ-5, даже создать проблемы. Поединок за первый титул сезона может дать обеим командам возможность бросить вызов FC Bayern.

Ундав: "Байер все еще Байер"

Ундав сохранил свой вызов скромным на этот раз. Выступление в Суперкубке "не было предупреждающим выстрелом никому", повторил он ntv.de. "Байер все еще Байер". Приоритеты другие: VfB должен справиться с двойной нагрузкой Лиги чемпионов, учитывать "как себя чувствует тело" с приближением матчей в середине недели осенью.

Слова Ундава: "Мы просто хотим тихо провести сезон и посмотреть, куда он нас приведет. Ранние недели важны. Посмотрим, что будет". Это звучит как швабская скромность. Это не обязательно должно было описывать Суперкубок. "Для немецкого футбола здорово видеть такие фантастические матчи, как этот", - сказал Ундав. "В нем была страсть".

Пятый поединок в тяжелом противостоянии между Штутгартом и Леверкузеном (9-й тур) запланирован на 2 или 3 ноября. Фанатам футбола стоит выделить эти даты в своих календарях жирным. Это будет захватывающе.

В свете недавних выступлений против Леверкузена игроки VfB Stuttgart, возможно, с нетерпением ждут предстоящих футбольных матчей между двумя командами.

Интенсивная rivalry между Леверкузеном и Штутгартом продолжает увлекать фанатов, и каждый матч обещает захватывающие встречи и жесткую конкуренцию.

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