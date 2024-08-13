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Невыпущенная песня Удо Юргенса выходит

Почти никто из немецкоязычных артистов не оставил столько популярных песен, как Удо Юргенс. В сентябре выйдет новая песня знаменитого музыканта, ранее неизвестная поклонникам.

 and  Hanna Hofmann
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- Невыпущенная песня Удо Юргенса выходит

До сих пор не издававшаяся песня Удо Юргена выйдет в сентябре. Компания Sony Music и Udo Jürgens Master AG объявили, что трек под названием "Als ich fortging" будет выпущен 20 сентября. Песня, записанная Юргеном на фортепиано и вокал, была переаранжирована и спродюсирована барабанщиком и продюсером Куртом Крессом, который ранее сотрудничал с Юргеном. Происхождение песни неизвестно, но она напоминает его музыку 1980-х годов.

Родившийся в Клагенфурте, Австрия, в 1934 году и скончавшийся в Швейцарии в 2014 году, Юрген был одним из самых известных немецкоязычных песенников 20 века. Его хиты включают "Griechischer Wein", "Siebzehn Jahr, blondes Haar" и "Ich war noch niemals in New York".

К 90-летию со дня рождения Юргена, 30 сентября, будет выпущен альбом с 90 его синглами, отобранными его детьми Дженни и Джоном. За свою карьеру Юрген сочинил около 1000 песен, выпустил более 50 альбомов и продал более 105 миллионов записей.

Неизданная песня из архива Удо Юргена, полная ностальгии по его музыке 1980-х годов, станет настоящим подарком для поклонников музыки. Его обширное музыкальное наследие, включающее более 1000 песен и многочисленные альбомы, продолжает восхищать аудиторию во всем мире.

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